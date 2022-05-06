Названа опасность кошачьих царапин

Россиянам могут грозить болезни, которые передают кошки, в том числе домашние. Об опасности кошачьих царапин и укусов рассказали ветеринар и заводчик Анастасия Щукина и старший медицинский консультант «Теледоктор24», педиатр Юлиана Шабатура.По словам Анастасии Щукиной, кошки могут заразить человека бартенеллезом, который еще называют болезнью кошачьих царапин.«Кошки подхватывают бактерию бартонеллу через фекалии блох, — рассказала она. — Кошки могут заражать друг друга и человека через укус, царапину, слюну. Животное может быть носителем болезни, но при этом у него не будет ее клинических проявлений».Юлиана Шабатура добавила, что иногда заражение может происходить через дыхательные пути.