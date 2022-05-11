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В здоровых ушах обязательно накапливается сера. Многим это доставляет дискомфорт, поэтому они стараются как можно тщательнее их чистить. И зря. Сера защищает слуховой проход и внутреннее ухо от пересыхания и попадания воды, она является прекрасной смазкой. Благодаря кислой среде сера не даёт размножаться бактериям и грибкам, а ещё защищает от пыли и насекомых, удаляет из уха отмершие клетки.В норме её вырабатывается всего 15–20 грамм в месяц, а во время жевания она перемещается к ушной раковине, поэтому обычно слуховому проходу не требуется дополнительное очищение.Но иногда уши начинают зудеть. Такое может случиться, если серы становится больше. Например, из?за кожных заболеваний и инфекций слухового прохода. Но чаще — из?за постоянного раздражения во время механической чистки ватными палочками и другими предметами. Поэтому важно начать правильно чистить уши, внимательно следить за своим состоянием и, если проблема не исчезает, обратиться к оториноларингологу.Когда серы становится очень много, она может закупорить слуховую трубу — образуется пробка. Чаще это бывает у детей и пожилых, а также тех, у кого узкий слуховой проход. Пока он частично свободен, симптомов обычно нет. Но при попадании воды сера набухает, поэтому люди жалуются на снижение слуха, ощущение заложенности и головную боль. Пробки обязательно нужно удалять.Юлия Гагина, оториноларингологЕсли возникли внезапная заложенность и дискомфорт в ухе, исчез слух или появился шум, то серы стало очень много. С этим симптомами нужно сразу идти к лору. И обязательно проходите профилактический осмотр у оториноларинголога 1–2 раза в год.Как правильно чистить уши без серных пробокОториноларингологи советуют чистить уши в душе или во время мытья головы. Достаточно мокрым пальцем протереть раковину снаружи. После этого нужно наклонить голову, чтобы стекли излишки воды, и промокнуть уши полотенцем.Юлия Гагина, оториноларингологРаз в неделю можно использовать ватный диск или вату. Смочите их водой, мирамистином или раствором перекиси водорода. Протирать нужно не глубже, чем проходит мизинец, — примерно до 1 см. Различные масла, борный спирт и ушные свечи лучше не использовать.Как правильно чистить уши с подозрением на пробкуЕсли вам кажется, что слуховой проход заложен, лучше обратиться к лору. Если же вы уверены, что это всего лишь пробка, можно попробовать избавиться от неё самостоятельно. Для этого достаточно активно пожевать что?то или использовать домашние средства:перекись водорода;миндальное, оливковое, детское, камфорное или вазелиновое масло;глицерин.Для начала лягте на бок, чтобы пострадавшее ухо было направлено вверх. Закапайте 2–3 капли средства комнатной температуры и подождите несколько минут. После этого наклоните голову, чтобы жидкость стекла. Повторяйте 2 раза в день, пока пробка не выйдет. На это может уйти до двух недель.Но будьте осторожны.Юлия Гагина, отоларингологОбычно я не рекомендую капать что?то в уши без осмотра врача. Самостоятельно можно не заметить какое?то осложнение. Например, если барабанная перепонка повреждена, то из?за неподходящих капель можно потерять слух.Если пробка не выходит, нужно обязательно обратиться к оториноларингологу.Чем точно нельзя чистить ушиУши не предназначены для того, чтобы засовывать в них что?то. Поэтому врачи рекомендуют отказаться от чистки:Ватными палочками. Ими можно загнать серу глубже, а из?за этого образуется пробка. Также, по словам Юлии Гагиной, есть риск оставить вату внутри или повредить барабанную перепонку.Острыми предметами. Скрепки и спички могут поранить барабанную перепонку или слуховой проход. На них также могут быть микроорганизмы, которые попадут в эти ранки и вызовут инфекцию.Горящими предметами. Есть лайфхаки по чистке горящей бумагой или свечами для ушей, но не стоит ими пользоваться. Иначе придётся избавлять не только от серной пробки, но и от ожогов.Специальными девайсами, например ушными пылесосами. Тут две проблемы. Во?первых, нет исследований, доказывающих эффективность приборов. Во?вторых, далеко не все зарегистрированы как медицинские изделия, поэтому их опасно вставлять в уши.Когда надо идти к врачуЕсли во время неправильной чистки вы почувствовали резкую боль, звон в ушах, головокружение, у вас ухудшился слух или появились прозрачные или кровянистые выделения, нужно как можно скорее обратиться к оториноларингологу. Это может быть разрыв барабанной перепонки.Также потребуется медицинская помощь, если ухо болит, повысилась температура и есть симптомы простуды: возможно, это отит. Если воспаление вовремя не вылечить, можно потерять слух.Юлия Гагина, отоларингологСрочно обратитесь к врачу, если резко оглохли на одно ухо, слышите шумы или писк. Так может начинаться сенсоневральная тугоухость — потеря слуха из?за поражения слухового анализатора. Гарантий восстановления нет, прогноз очень зависит от быстрого обнаружения: лучше начинать лечить не позже чем через месяц после появления симптомов.Что будет делать врачОториноларинголог расспросит вас о состоянии, осмотрит оба уха и при необходимости назначит лечение. Но если дело только в пробке, он быстро и безопасно удалит её на приёме одним из способов.Промывание уха. В большой шприц набирают физиологический раствор и заливают в ухо, а потом дают стечь в лоток. Повторяют до тех пор, пока не вымоют все загрязнения.Механическое удаление серной пробки. С помощью пинцета или кюретки — ложечки с зазубренными краями — врач вытаскивает инородное тело или серную пробку.Аспирация пробки с помощью электроотсоса. Он работает как маленький пылесос — буквально вытягивает пробку из уха.Размягчение пробки. Врач может назначить специальные ушные капли, которые размягчают ушную серу. Состав закапывают в слуховой проход и ждут несколько минут. При регулярном применении пробка постепенно размягчается и отходит. Такие капли назначают людям, у которых часто закупоривается слуховой проход.