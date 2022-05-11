Главный секрет питания для долгожителей

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Если вы хотите жить подольше, то принимайте всю пищу в течение 12-часового интервала. При этом количество калорий надо уменьшить на 40%.Учёные из Медицинского института Говарда Хьюза в США полагают, что раскрыли систему питания, которая позволяет получить максимальную продолжительность жизни. Для достижения этого необходимо принимать всю пищу в течение 12-часового интервала. Ограничение по времени приёма пищи для лабораторных мышей, которые питались только в самые активные часы своего суточного графика, позволило увеличить продолжительность их жизни на треть. А простое ограничение калорий привело к росту этого показателя всего лишь на 10%, в среднем.Результаты исследования предполагают, что следование низкокалорийной диете и прерывистое голодание являются оптимальным подходом к долгожительству. Исследователи утверждают, что если человек находится на диете, но принимает пищу поздно вечером, то он не получит все те преимущества, на которые мог бы рассчитывать.Употребление пищи в строго отведённое окно времени уже стало одним из самых горячих диетических трендов в последние годы. В частности, такому питанию следуют звёзды вроде Дженнифер Энистон и Николь Кидман. Все они продвигают так называемое прерывистое голодание и считают его одним из главных секретов сохранения стройной фигуры и хорошего здоровья. И ученые всё чаще начинают соглашаться с этой точкой зрения.