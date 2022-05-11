Признаки нарушения работы почек

Есть несколько причин, провоцирующих нарушение работы почек и важно научиться замечать симптомы, указывающие на наличие проблем с этими жизненно важными органами. Своевременно начатое лечение позволит избежать серьезных осложнений.Вам необходимо задуматься о визите к врачу, если обнаружите у себя сразу несколько симптомов из списка.Будьте внимательны к себе и своему здоровью!Проблемы с почками: 15 признаков1. Плохая концентрация вниманияПри заболевании почек мозг испытывает кислородное голодание и человеку трудно заниматься умственной деятельностью. Некоторые болезни почек приводят к ухудшению памяти, то есть человеку сложно вспомнить события, произошедшие неделю назад.2. Частые головокруженияПровоцирует кислородное голодание. При этом происходит снижение в крови уровня гемоглобина, а мозг недополучает требуемых веществ. Это вызывает слабость и резкие приступы головокружения.3. Постоянная усталостьВозникает в связи с накоплением токсинов в крови. А ведь именно почки фильтруют кровь и вырабатывают необходимый для формирования эритроцитов (насыщающих организм кислородом кровяных телец) гормон эритропеоэтин. Тех, кто страдает заболеваниями почек, постоянно сопровождает чувство усталости, а при осложнениях развивается анемия.4. Нарушение снаЕсли организм здоровый, то вредные вещества, содержащиеся в крови, выводятся при мочеиспускании. Но если почки не выполняют свою основную функцию, тогда токсины продолжают накапливаться, что вызывает нарушение режима сна. При бессоннице и других симптомах из списка нужно не откладывать визит к врачу, поскольку отсутствие лечения может привести к серьезным проблемам, в частности, развитию апноэ.5. Учащенное мочеиспусканиеВ особенности в ночное время, зачастую является признаком стремительно развивающейся болезни почек. Но также такой симптом может свидетельствовать об инфекции мочевыводящих путей либо развитии простатита у мужчин. В любом случае нужна консультация специалиста.6. Мочеиспускание с кровьюЕсли почки здоровы, то они выполняют свою основную функцию – очищают кровь от вредных и токсических веществ (эритроциты при этом остаются в организме). Но если функция почек нарушена, то эритроциты проникают в мочу и вместе с ней выводятся из организма. Выделение крови при мочеиспускании также может происходить из-за камней в почках, инфекции или опухоли в организме.7. Повышенная сухость кожи и раздражение не всегда являются признаками аллергической реакции.Благодаря почкам контролируется количество вредных и полезных веществ в организме. При неправильной работе этих органов полезные вещества не усваиваются, а токсины накапливаются в крови, что провоцирует проблемы с кожей.8. Отечность глазОдин из основных симптомов нарушения работы почек. При некорректной работе этих органов белок не задерживается в организме и выводится вместе с мочой, а ведь он нужен для поддержки здоровья.9. Отечность конечностейПри невыполнении почками своих функций в организме накапливается натрий и излишняя жидкость, поэтому конечности отекают. Такой признак сразу заметен, поскольку у человека возникает дискомфорт при ношении обуви. Но также отеки могут свидетельствовать о заболевании печени либо сердца.10. Неприятный запах из ротовой полостиЗапах может появиться не только при стоматологических проблемах и нарушении работы желудка, но и при болезнях почек, поскольку происходит скопление в крови токсинов.11. Металлический привкус во ртуПоявление привкуса при употреблении пищи свидетельствует о том, что в организме накопилось значительное количество токсичных веществ. Те, у кого обнаружены заболевания почек, утверждают, что их вкусовые предпочтения сильно изменились.12. Плохой аппетитЧтобы понять, действительно ли причиной плохого аппетита служат проблемы с почками, нужно обратиться к специалисту. Обычно такой симптом возникает вместе с другими признаками из списка, к примеру, отечностью либо бессонницей.13. ОдышкаТакой симптом может возникнуть из-за проблем с почками, поскольку в этом случае происходит задержка жидкости в организме, которая при проникновении в легкие нарушает работу дыхательной системы. Еще одной причиной возникновения одышки служит анемия.14. Ощущение холодаМожет появиться при заболевании почек, поскольку нарушение их работы часто провоцирует развитие анемии.15. СудорогиПри этом симптоме нужна срочная консультация специалиста. Судороги часто возникают не только при проблемах с почками, но и при заболевании щитовидки, сердца и других органов.