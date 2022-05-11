Влажные салфетки могут стать источником опасности для человека

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Различные исследования, проведенные под контролем дерматологов и аллергологов, показали, что привычный и удобный гигиенический атрибут может нести в себе опасность. Все дело в лосьонах, которыми пропитываются изделия.Пропитки в салфетках бывают просто очищающие и антибактериальные. Опыты на лабораторных животных, показали, что входящий практически во все варианты лаурилсульфат натрия является сильным раздражителем иммунной системы, и приводит к проявлению сначала местных кожных реакций, а затем к развитию пищевой аллергии.Наблюдения за людьми также показали явную связь между использованием в младенчестве влажных салфеток для гигиены и последующими проявлениями реакций на продукты питания.Вторая опасность заключается в постоянном употреблении антибактериальных разновидностей. Дело в том, что кратковременное воздействие пропиток уничтожает лишь малую часть бактерий, остаются самые живучие, это способствует распространению суперинфекций.«Лучше всего использовать для умывания и вытирания рук простую воду и обычное мыло, салфетки стоит оставлять на экстренный случай», –советуют доктора.Кроме медиков, использование салфеток вызывает тревогу у экологов. Синтетическая основа многих видов не разлагается, а долгое время загрязняет окружающую среду.