Кому может быть вреден сыр: объясняет врач

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В некоторых случаях употребление сыра должно быть исключительно умеренным, либо от продукта следует отказаться совсем и съесть его в другой раз.В интервью врача-диетолога Маргариты Королевой прозвучали пояснения по поводу того, кому может быть вреден сыр. Доктор медицинских наук заметила, что крайне осторожно данный продукт следует есть гипертоникам – при несоблюдении этого правила сыр может им вредить.«Сыр содержит большое количество солевых компонентов. Это всегда задержка жидкости, увеличение объема циркулирующей крови, и это не может не отразиться на состоянии сосудистой стенки, на уровне артериального давления», – объяснила Королева.Кроме того, сырная тарелка противопоказана людям, страдающим мигренями, и склонным к частым головным болям. В нем присутствуют гистаминоподобные компоненты, способные активировать и обострять мигренозные проблемы.Королева добавила: даже при отсутствии противопоказаний сыр не следует употреблять больше четырех раз в неделю разумными порциями. Следует помнить, что продукт, обладающий определенными полезными свойствами, все же содержит много насыщенных жиров и соли, вдобавок лишен клетчатки – пристрастие к нему чревато набором веса, повышением холестерина в крови. Есть сыр нужно не только умеренно, но и вместе с овощами или зеленью.