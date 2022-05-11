Названы качества редиса, делающие его полезным для организма

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Весной организм буквально требует чего-то свежего и хрустящего. Запасенные на зиму витамины израсходованы и человеку начинает сильно хотеться сезонных овощей и фруктов. Зеленый лук и редис – первые гости на весеннем столе. И это чрезвычайно полезно для здоровья.Редис содержит много полезной клетчатки и практически не имеет калорий. Благодаря этому он полезен тем, кто соблюдает диету и тем, кто просто хочет наладить пищеварение. Его эфирные масла и ароматические соединения улучшают перистальтику и усваивание пищи.Кроме этого, овощ богат витаминами, в первую очередь витамином С, что крайне важно для поддержки ослабленного за зиму иммунитета. Кожура редиса может быть красной, оранжевой или фиолетовой – за это отвечает один пигмент, антоцианин. Он является сильнейшим антиоксидантом, борющимся со старением клеток.Есть исследования, которые показывают важность антиоксидантов в профилактике онкологии, врачами неоднократно доказана важность употребления свежих овощей. Чем меньше они подвергаются термообработке – тем больше полезного в них остается. Редис, употребляемый в свежем виде, идеально соответствует этим требованиям.В завершение стоит добавить, что употребление свежего редиса способствует нормализации глюкозы в крови, так как замедляет ее всасывание из кишечника. Это свойство помогает в борьбе с сахарным диабетом второго типа.