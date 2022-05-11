Врач Павлова объяснила, как лучше есть творог

Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует не употреблять творог вместе со сметаной или вареньем.Творог является одним из наиболее полезных продуктов в рационе питания. Он насыщен белком и способствует укреплению мышечной массы, помогает поддерживать здоровый вес, не переедать. Также творог – богатый источник минералов: железа, кальция, фосфора. Его потребление способствует хорошему состоянию кожи, волос, ногтей, препятствует возрастному ослаблению костей и развитию остеопороза.В интервью эндокринолога Зухры Павловой прозвучали советы о том, как лучше есть творог, чтобы получать от продукта максимум пользы. Медик посоветовала не употреблять его со сметаной или сладкими ингредиентами.«Сметана, мед или варенье могут нивелировать пользу от употребления творога».Кроме того, после съеденного творога не следует сразу пить кофе или чай – данные напитки помешают усвоению полезных веществ, содержащихся в твороге (в частности, не дают усваиваться кальцию, железу, витамину А, витаминам группы В).«Данный продукт лучше есть с овощами и зерновым хлебом», - поделилась рекомендацией Зухра Павлова.Эксперт добавила, что пользу организму приносит натуральный продукт – если творог содержит растительные жиры, крахмал, употреблять его не стоит.