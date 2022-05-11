Что помогает похудеть: пять простых советов от медиков

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Следуя этим советам, можно потерять несколько лишних килограммов.Кофе три раза в день. Женщины, которые выпивают две-три чашки кофе в течение дня, ускоряют свой метаболизм на 16 процентов независимо от того, что они едят и сколько занимаются спортом – это показало исследование Гарвардского университета. Объяснение: кофеин стимулирует центральную нервную систему, усиливает кровообращение, способствует перистальтике кишечника и деятельности почек. Кроме того, кофе подавляет аппетит, снижает тягу к вредным продуктам.Употреблять оливковое масло и молоко. Исследовательские данные говорят, что олеиновая кислота в оливковом масле снижает желание есть за счет образования специфического гормона в кишечнике. Молоко и молочные продукты, в свою очередь, содержат линолевую кислоту, которая стимулирует жировой обмен и способствуют наращиванию мышечной массы.Есть регулярно. Чтобы похудеть, совсем ну нужно пропускать приемы пищи. Медики из Университета Миссури пришли к заключению, что трехразовое питание достаточно эффективно для поддержания стабильного уровня сахара в крови, благодаря чему человек не испытывает повышенного аппетита. Что важно: в каждом из трех приемов пищи за день обязательно должен присутствовать белок.Белковый перекус перед сном. Во время сна организм может вырабатывать гормон роста HGH, обладающий жиросжигающим эффектом. Чтобы его выработка была достаточной, за час-два до сна медики советуют съесть белковый продукт – например, 100 граммов йогурта или творога, несколько миндальных орехов.Мята после еды. Чашка мятного чая после еды стимулирует выработку желчных соков, что активирует процессы сжигания жира. Масло перечной мяты может снижать тягу к сладкому.