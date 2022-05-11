Как есть сладкое и худеть

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, как можно худеть, не исключая из рациона сладости.Врач объяснила, что важно разделять сладкое на два типа. Первый — это сладости с сахаром и белой мукой.— Если мы рассматриваем снижение веса у человека с нормальным сахаром крови, то им можно в небольшом количестве оставить сладкое при похудении, особенно это касается молодых людей в возрасте до 25 лет. Но сначала нужно съесть белок и клетчатку и только после этого есть десерт. Пациентам с сахарным диабетом есть такие десерты нельзя, потому что человек получит сильные скачки сахара крови до 13-15 ммоль/литр. Глюкоза повреждает стенки сосудов, и пациент получает проблемы со зрением, диабетическую стопу и другие негативные последствия,— объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.Второй тип — это десерты на стевии или эритритоле и на безопасной муке: кукурузной, гречневой или полбяной. Такие сладости, по словам врача, можно есть как здоровому человеку, так и пациентам с диабетом, так как они резко не повышают сахар в крови и не отразятся на весе, если вписаны в калораж.