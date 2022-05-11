WeChat: нельзя хранить продукты в холодильнике, упаковав в пакеты – это вредит здоровью

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Повсеместное распространение пластика привело к тому, что его присутствие стало привычным делом, и очень редко люди задумываются, насколько он нас окружает. А на самом деле самые популярные изделия могут принести серьезный вред нашему здоровью.В Китае существуют достаточно строгие требования к качеству пищевого пластика. Тем не менее, даже там не рекомендуется использовать его для длительного хранения, особенно в условиях, которые созданы внутри холодильной камеры.Дело в том, что при деградации привычного полиэтилена из него медленно выделяются вредные химические соединения. Если при производстве они нужны, чтобы обеспечить форму и устойчивость материалу, то при хранении продуктов в упаковке, они могут накапливаться в последних.«Это равносильно медленному самоубийству», - считают многие, ведь бензпирен и пластификаторы являются канцерогенными веществами, и нельзя допускать их попадания в организм.Впрочем, многие эксперты не согласны с этими утверждениями, считая, что эти молекулы никак не взаимодействуют с внутренними органами, а при попадании выходят в неизменном виде. Курение, жизнь в районах с грязным воздухом и употребление вредной пищи – куда сильнее провоцирует онкологические процессы в организме.