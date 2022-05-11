Врачи советуют избегать некоторых продуктов на завтрак после 40 лет

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После 40 лет употребление на завтрак продуктов, богатых углеводами, но при этом обедненных полезными жирами и белком, может пагубно сказываться на фигуре и весе, предупреждают диетологи.Завтрак считается очень важным приемом пищи за день: после сна телу необходимо восполнять запасы энергии, и правильно составленный завтрак способствует этому. Но после 40 лет, когда метаболизм замедляется, некоторые продукты могут стать настоящей «ловушкой калорий». Их употребление лишь усугубляет проблему замедления метаболизма и может привести к быстрому увеличению веса.Итак, что же диетологи советуют удалить из меню?В первую очередь, на завтрак лучше избегать употребления продуктов с высоким содержанием углеводов, но с низким содержанием полезных жиров и белков. В частности, разнообразной выпечки.«Сочетание рафинированной пшеницы и сахара недопустимо, если вы хотите поддерживать высокий уровень метаболизма», - уточняют специалисты.Почему же сладкая выпечка так вредна?Беспокойство врачей вызывает не только высокое содержание сахара или калорий в ней. Съеденные на завтрак маффины, кексы, булочки или круассаны ведут к резким колебаниям сахара в крови – его уровень сначала стремительно растет, а затем очень быстро падает, так как организм начинает активно вырабатывать инсулин, чтобы остановить этот рост. Стремительное падение уровня сахара вызывает чувство голода, которое активируется мозгом, обеспокоенным снижением глюкозы. Такое чувство бывает невозможно контролировать. В результате в течение дня съедается больше пищи и в организме возникает профицит калорий. Со временем рацион с обилием простых углеводов может привести к ожирению и диабету.Вместо сладкой выпечки или мюслей, содержащих сахар, эксперты по питанию рекомендуют питательный завтрак, который ускоряет обмен веществ.«Сбалансированный завтрак из белков, жиров и сложных углеводов (с клетчаткой) важен, особенно для женщин старше 40 лет. Такой завтрак обеспечивает длительную сытость, препятствует перееданию и набору веса».