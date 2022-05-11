Эксперты рассказали о пользе базилика

Пряная трава, которую особенно любят в средиземноморской кухне, в последние годы пользуется все большим спросом в наших широтах. И, оказывается, не зря. Кроме приятного вкуса, растение обладает массой полезных свойств.Масло базилика широко применяется в медицине, в том числе ведической. Оно содержит полезные для человека эфирные соединения. Массаж с маслом этого растения очень расслабляет и успокаивает мышцы и нервную систему.Кроме этого, базилик чрезвычайно полезен для пищеварения. Его можно употреблять в свежем виде тем, у кого не хватает собственных ферментов для расщепления пищи, или тем, кто мучается от сильного газообразования.В некоторых странах даже существуют официальные медицинские рекомендации, по употреблению базилика. Его советуют в случает диспепсических состояний кишечника: вздутие, тошнота, расстройства желудка.«Базилик – прекрасный антисептик, его сок способствует заживлению ран и уменьшению воспалений», ­– советуют врачи. Некоторые с успехом используют настойку растения для борьбы с акне.Есть только один момент, который стоит учитывать: эфирные масла являются очень интенсивно действующими веществами, и у чувствительных людей возможны аллергические реакции на них.