Суперпродукты, которые нужно есть вместе: куркума с черным перцем

Согласно исследованиям, сочетание куркумы с черным перцем повышает ее биодоступность.Куркума является специей, хорошо известной своими многочисленными преимуществами для здоровья. Исследователи связывают с ее приемом позитивные эффекты в отношении сердечно-сосудистой, иммунной, неврологической, метаболической систем. Кроме того, куркума поддерживает здоровье щитовидной железы. Многие оздоровительные свойства специи связаны с куркумином, активным соединением, которое придает ей характерный золотистый оттенок.В то же время биодоступность куркумина в отдельности довольно низкая: это означает, что тело может использовать только очень небольшое количество потребляемого куркумина. Ученые рекомендуют есть куркуму вместе с черным перцем:«Сочетание куркумы с черным перцем повышает ее биодоступность».Черный перец – одна из наиболее часто используемых специй на планете. При правильном хранении он может долго оставаться превосходной специей, сохраняющей свой вкус и аромат. Как и куркума, черный перец считается суперпродуктом, поскольку с его потреблением ассоциируется имеет много преимуществ для здоровья. Польза для здоровья и острый вкус черного перца связаны с пиперином, природным алкалоидным соединением. Также пиперин является эффективным биоусилителем, и потому рекомендуется к употреблению вместе с куркумой. При этом не нужно использовать много черного перца: его щепотки вполне достаточно, чтобы повысить усвоение куркумина организмом. Вместе они могут проявлять очень сильные антиоксидантные свойства. Куркумин как таковой является мощным антиоксидантом – он в 10 раз сильнее ресвератрола, известного антиоксиданта в составе красного вина. В свою очередь, пиперин тоже обладает антиоксидантными свойствами, помогает уменьшать окислительный стресс, вызванный питанием с высоким содержанием жиров.Какие оздоровительные эффекты связывают с их потреблением?Поддержка печени. Куркума помогает увеличить выведение холестерина за счет увеличения выработки желчи в печени. Куркумин также защищает клетки печени от повреждений, вызванных такими токсинами, как бытовая химия, табачный дым.Между тем, черный перец помогает повысить активность глутатиона, антиоксиданта, защищающего клетки печени... и пищеварения. Куркума, и черный перец также могут повысить активность пищеварительных ферментов, тем самым способствуяздоровому пищеварению.Против боли. Куркума и черный перец могут уменьшать дискомфорт в суставах. В сочетании они также помогают сопротивляться скованности.