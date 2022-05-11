Врач объяснила, как избежать обострения варикоза летом

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Сердечно-сосудистый хирург, флеболог Анна Никитина рассказала, как избежать обострения варикоза летом."Лето является не самым благоприятным периодом для людей с варикозной болезнью, поскольку слишком теплая погода приводит к еще большему расширению вен. Этого можно избежать, например, обратившись за консультацией к специалистам",— отметила специалист.Кроме того, она добавила, что решить проблему можно и самостоятельно. Для этого врач советует больше двигаться: например, для вен будут полезны плавание, велотренажер, а также пешие прогулки.Необходимо пить больше жидкости, не злоупотреблять загаром и принимать контрастный душ, передает слова Никитиной ФАН.До этого британские медики назвали боли в ступнях симптомом диабета и аритмии. Данные болезни нарушают чувствительность в конечностях. В результате человек не чувствует, как появляются мелкие натертости и, соответственно, не предпринимает никаких мер.