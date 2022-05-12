Диетолог Круглова рассказала об эффективности детокс-диет

Проблема лишнего веса каждый год обостряется перед летним периодом. Многие хотят иметь стройную фигуру, но не хотят прикладывать к этому максимум усилий. На этом фоне на рынке появляется куча предложений, которые хотят помочь таким людям похудеть в кратчайшие сроки. Среди таких средств выделяют так называемые детокс-диеты, которые на первый взгляд кажутся полезными и эффективными. Подобные диеты могут серьезно навредить организму, не говоря уже о похудении.Корреспондент издания взял интервью у профессионального диетолога Натальи Кругловой. Врач объяснила, что в состав таких программ обычно входят различные чаи, фруктовые соки, смузи, отвары и многое другое. Приставка “детокс”, которая обычно присутствует в диетических программах, дословно от английского слова означает “очищаться”. Приверженцы подобных диет пропагандируют, что после прохождения детокс-курса происходит очищение организма от шлаков и токсинов, а также позволяет ускорить жиросжигание.Однако Круглова предостерегла, что многие детокс-диеты могут навредить организму по той причине, что в их состав часто включают слабительные и мочегонные вещества. Избыток, а также привыкание к таким продуктам может нарушить обменный процесс в организме, заявила диетолог.«Да, строго говоря, "шлаки и токсины" — это не медицинские термины. Эту терминологию обычно используют сторонники альтернативной медицины. Большинство детокс-программ содержат слабительные компоненты, которые могут вызывать привыкание вплоть до исчезновения самостоятельного стула. Такие препараты опасны. Человеку с нормальной работой кишечника без заболеваний пищеварительного тракта, без склонности к запорам, такие вещества и препараты не нужны, и это не повлияет на общее здоровье, общее состояние, общее самочувствие», — заявила Круглова.По ее словам, стоит тщательнее и осторожнее относиться к такого рода “авантюрам”. Если есть желание похудеть и получить максимум полезных витаминов, стоит есть больше растительной пищи, а также следить за их количеством, чтобы соблюдать баланс, резюмировала эксперт.