Банановая кожура содержит не меньше полезного, чем сам фрукт

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Всем известно, каким образом правильно есть бананы: необходимо очистить фрукт от кожуры, скушать съедобную часть, а лишнее выбросить. Оказывается, то, что все выбрасывают, также может принести много пользы.Единственная загвоздка в том, что кожуру невозможно прожевать, она слишком жесткая и не вкусная. Но при этом у нее такой богатый микроэлементный состав, что многие начинают изобретать какие-то способы ее употребления.Главное богатство несъедобных частей банана – это магний. Он необходим для работы мышц, в том числе сердечной, и для того, чтобы избежать судорог в ногах. Кроме этого, в кожуре экзотического фрукта масса витамина А, который считается витамином красоты и богатые ассортимент витаминов группы В.Все это привело к тому, что многие научились есть банановую кожуру, предварительно ее измельчив, или подвергнув термообработке. Например, готовят натуральные смузи, перемалывая фрукт вместе с кожурой, или запекают банан целиком, чтобы она размягчилась.«Если вы решили так поступить, не забудьте очень хорошо вымыть банан, ведь в процессе выращивания и транспортировки его опрыскивают массой химических веществ, в том числе опасных для организма», – напоминают врачи.Это делают потому, что все-таки бананы с кожурой есть не принято, а фрукты надо сохранить от порчи и заболеваний.