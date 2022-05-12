Как вернуть качество жизни при диабете второго типа: 4 главных совета

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала россиянам о 4 действенных способах, которые помогут получить ремиссию в лечении сахарного диабета 2 типа.«Необходимо расстаться с вредными пищевыми привычками, которые довели до диабета», – говорит врач.По совету Зухры Павловой в первую очередь стоит найти врача-эндокринолога, с которым у вас будет взаимопонимание. После этого нужно договориться с собой о том, что изменить образ жизни придется раз и навсегда. Это решение стоит донести и до близких.Привлечь всю семью к физически нагрузкам и рассказать им о пользе здорового питания также будет не лишним, потому что диабет – генетически предопределенное заболевание, которое может отразиться и на них.Последним советом, который дала эндокринолог Павлова стало то, что нужно установить правильный режим сна.