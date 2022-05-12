Как вернуть качество жизни при диабете второго типа: 4 главных совета
«Необходимо расстаться с вредными пищевыми привычками, которые довели до диабета», – говорит врач.
По совету Зухры Павловой в первую очередь стоит найти врача-эндокринолога, с которым у вас будет взаимопонимание. После этого нужно договориться с собой о том, что изменить образ жизни придется раз и навсегда. Это решение стоит донести и до близких.
Привлечь всю семью к физически нагрузкам и рассказать им о пользе здорового питания также будет не лишним, потому что диабет – генетически предопределенное заболевание, которое может отразиться и на них.
Последним советом, который дала эндокринолог Павлова стало то, что нужно установить правильный режим сна.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий