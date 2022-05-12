Врач-диетолог Денисова назвала опасные последствия отказа от хлеба

По словам врача-диетолога Натальи Денисовой, хлеб бывает полезным в зависимости от помола зерна, и отказ от хлеба из цельной муки может вредить организму.В попытках худеть многие решают отказаться от хлеба, но в своем интервью диетолог Наталья Денисова заметила, что.«хлеб хлебу рознь – от одного можно отказаться без проблем, с другим не все так просто».Эксперт отметила, что полезным для здоровья хлеб делает помол зерна – если он не слишком мелкий, содержит грубые частицы зерна, такой продукт не только имеет право на существование в рационе, но и должен в нем присутствовать, отказываться от него не нужно.«Цельнозерновой хлеб – это источник клетчатки, витаминов группы В (например, B1, B6), которые нормализуют работу нервной, сердечно-сосудистой систем, а также минеральных веществ – натрия, калия, кальция, магния, фтора и других», - сообщила Денисова.Врач добавила, что отказ от хлеба из цельной муки может иметь неприятные последствия.Снижение уровня энергии. Диетолог обратила внимание на то, что хлеб является источником фолиевой кислоты (витамин В9). С наличием этого вещества связано функционирование нервной системы и процессы обновления клеток. Получая его меньше, мы начинаем испытывать упадок сил, потерю концентрации, плохо справляемся с повседневным стрессом, не контролируем раздражение.Обострение голода. В цельнозерновом хлебе содержится высокий уровень клетчатки, благодаря которой долго сохраняется чувство сытости. Отказавшись от хлеба, можно столкнуться с проблемой неконтролируемого голода и переедания.Проблемы с кишечником. Хлеб нужно есть умеренно. При соблюдении этого условия продукт, богатый пищевыми волокнами, будет благоприятствовать кишечной микрофлоре. Полный отказ от цельнозернового хлеба вреден и способствует запорам.