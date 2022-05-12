Что может означать назойливая боль в челюсти

Медицинский сотрудник телеканала NBC Натали Азар предупредила женщин об опасности таких симптомов, как назойливая боль в челюсти, одышка и постоянная усталость. Врач назвала эти виды недомогания предвестниками смертельных болезней и акцентировала внимание на том, что боль в челюсти может быть одним из симптомов инфаркта, сообщает Today.Азар отметила, что многие неприятные ощущения в теле проходят сами собой, но на некоторые из них стоит обращать внимание, даже если женщина разрывается между домом, работой, уходом за детьми и мужем.«Важно понимать, что вы чувствуете, и обращать внимание на то, что ненормально для вашего тела, и искать ответы у лечащего врача, когда что-то не так. Боль в груди является тревожным сигналом, остальное, в принципе, может подождать, но надо знать, что, казалось бы, невинные признаки могут сигнализировать о проблемах со здоровьем», — заявила эксперт.