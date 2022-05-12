Что может означать назойливая боль в челюсти
Азар отметила, что многие неприятные ощущения в теле проходят сами собой, но на некоторые из них стоит обращать внимание, даже если женщина разрывается между домом, работой, уходом за детьми и мужем.
«Важно понимать, что вы чувствуете, и обращать внимание на то, что ненормально для вашего тела, и искать ответы у лечащего врача, когда что-то не так. Боль в груди является тревожным сигналом, остальное, в принципе, может подождать, но надо знать, что, казалось бы, невинные признаки могут сигнализировать о проблемах со здоровьем», — заявила эксперт.
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