Некоторые растительные масла могут спровоцировать раннее начало болезни Альцгеймера

В последнее время популярность получило масло канолы – так называется гибрид рапса, который содержит меньшее количество кислот, придающих чистому рапсовому маслу специфический привкус. Канола стала популярной, так как она стоит меньше, чем другие растительные масла.Но выяснилось, что в нем скрывается опасность, как раз из-за пониженного содержания кислот. Эксперименты проводились на лабораторных грызунах и дали тревожные результаты. Оказалось, что у мышей резко падает содержание определенных белков в мозгу.А падение их уровня провоцирует развитие нейродегенеративных заболеваний, нарушаются нейронные связи в мозгу, в конечном итоге это может вызвать болезнь Альцгеймера. Не все эксперты согласны с такими выводами.«Модель испытаний на мышах может значительно отличаться от результатов, которые будут у людей», – считает Питер Джонс, канадский исследователь продуктов питания. С ним соглашается специалист в области растениеводства: «Причинно следственную связь у людей невозможно установить, ставя опыты на мышах», – высказался Кевин Фолта.Тем не менее, изучающие заболевания мозга исследователи, предупреждают о потенциальной опасности употребления масла канолы. Лучше заменить его на более полезные растительные масла.