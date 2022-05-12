Диетологи рассказали, чем полезен острый перец

Считается, что растения приобрели острые и жгучие вкусы для того, чтобы уменьшить риск поедания их животными. Человек же, распробовав пряности, начал наоборот, активно употреблять их в пищу. Эксперты рассказали, чем именно полезна эта привычка.В умеренных дозах перец провоцирует у человека выброс эндорфинов, которые считаются гормонами хорошего настроения. В то время, как человек есть перец, организм таким образом реагирует на жжение.«В перце большое количество клетчатки, что облегчает пищеварение, а его жгучие соединения улучшают перистальтику», – отмечают эксперты. Если употреблять специи не чрезмерно, хорошее пищеварение обеспечено.Кроме того, острый перец снижает уровень «плохого холестерина», а значит, помогает очистке сосудов и уменьшает вероятность сердечного приступа.Остальные свойства пряности тоже поражают воображение. Он укрепляет иммунитет, защищает от простудных заболеваний, в том числе гриппа. И даже служит натуральным обезболивающим, разумеется, не в случае местного применения.Единственное, от чего предостерегают диетологи, это от слишком частого употребления всех пряностей. Тогда они вызывают воспаление слизистых оболочек, и это сводит на нет их положительные свойства.