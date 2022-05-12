Инсулинорезистентность — это состояние, которое может довести до предиабета. А он способен прогрессировать в диабет 2 типа всего за год, выяснили ученые. Как узнать, есть ли инсулинорезистентность у вас, рассказала врач.Инсулинорезистентность — состояние, при котором выраженных симптомов того, что инсулин начал «шалить», еще нет. Но если это состояние не обнаружить и не начать контролировать, можно получить диагноз «предиабет».Как выяснили ученые на основании анализа данных о здоровье примерно 2 млн человек, примерно у каждого двадцатого пациента в возрасте 65+ с предиабетом в в течение 12 месяцев развивается диабет 2 степени. В группе риска — люди с высоким индексом массы тела, высоким показателем среднего уровня глюкозы в крови за последние два-три месяца (гликированный гемоглобин), диабетом в анамнезе у близких родственников и гипертонией.Что такое предиабетЭто состояние здоровья, при котором уровень сахара в крови выше нормы, но еще не считается достаточно высоким, чтобы диагностировать диабет 2 типа. Более 80% людей не знают о предиабете, потому что часто у него нет явных симптомов.Что такое инсулинорезистентностьЭто состояние предшествует предиабету — когда инсулин начинает «шалить». Случается это обычно в возрасте после 40 лет.Инсулин — это гормон, который вырабатывается поджелудочной железой. Он помогает глюкозе из крови проникать в клетки мышц, жира и печени, где она используется как источник энергии.Врачи иногда описывают роль инсулина как ключика, который открывает дверь клетки, чтобы доставить ей глюкозу и подпитать энергией. Но если ключик поврежден, двери открыть не удается. Тогда поджелудочной железе приходится вырабатывать больше инсулина, чтобы помочь глюкозе проникнуть в клетки.- Есть несколько причин «подружиться» с инсулином, — рассказала в своем телеграм-канале врач-терапевт-диетолог Наталья Сычева. — Инсулин ответственен за жиросжигание, а то есть за нашу стройность, от него зависит наша энергия, также он стоит на страже количества мышечной и костной тканей. Кроме того, от инсулина зависит женское здоровье и аппетит. В норме инсулин также вызывает расслабление стенок сосудов — а если сосуды здоровы, мы выглядим моложе, риски сердечных заболеваний низкие.При инсулинорезистентности неправильно работают два «молчаливых» органа — печень и почки.- Когда уровень инсулина возрастает, здоровая печень снижает продукцию глюкозы, — поясняет Наталья Сычева. — А вот при инсулинорезистентности печень как ни в чем не бывало продолжает выбрасывать ее в кровь, что вызывает у голодного человека высокий сахар.Как узнать, есть ли инсулинорезистентностьВес начинает очень плохо уходить. При любой минимальной погрешности появляется отечность и плюс килограмм на весах.Энергии на весь день не хватает.Появляется потребность что-то съесть, а вечером переедание все растет и растет.Мышцы становятся слабыми, а кости хрупкими.У гинеколога на приеме вдруг выявляется синдром поликистозных яичников, миомы, кисты или недержание мочи, о котором многие женщины предпочитают молчать.Начинают беспокоить высокое давление и холестерин.Кожа реагирует появлением преждевременных морщин, родинок, папиллом.Начинают расти волосы на лице.Локти становятся сухими и темными.В анализах сахар, холестерин, мочевая кислота начинают расти.Как контролироватьЕсли у вас инсулинорезистентность или уже диагностирован предиабет, важно принять быстрые меры.- Предиабет — важный предупреждающий знак. Это когда ваш организм уже кричит, что пора действовать или потом будет слишком поздно, — цитирует слова эксперта издание Very Well Health. — Лучшее, что можно сделать для контроля состояния — изменить образ жизни. То есть перейти на хорошо сбалансированную диету с большим количеством овощей и цельнозерновых продуктов, увеличить физическую активность до 8-10 тысяч шагов в день, если вам меньше 60 лет или от 6 до 8 тысяч для людей 60+, включить в еженедельный график занятия в бассейне, катание на велосипеде.