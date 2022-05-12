10 причин отказаться от систематического употребления сахара

Гастроэнтеролог Алина Еникеева перечислила 10 основных причин отказаться от регулярного употребления сахара и сладостей.Говоря об употреблении сахара, мы имеем в виду не только белый сахар в чистом виде, но и продукты, которые его содержат: конфеты, выпечка, сладкие йогурты, газированные напитки и соки.«Сахар подавляет иммунную систему. По строению молекула глюкозы схожа с молекулой витамина С, и конкурирует за рецепторы на иммунных клетках. Наелись сладенького — на 6 часов выключили иммунитет. Это, к слову, о часто болеющих детях», — объясняет эксперт.Регулярное потребление сахара провоцирует сбой минерального обмена в организме. Чтобы утилизировать одну молекулу глюкозы, организм затрачивает 24 молекулы магния! Компенсировать эту нехватку потом не так просто.Помимо дефицита магния, также получаем нехватку хрома и меди. А это прямой путь к остеопорозу.Сахар серьезно увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, влияя на состав крови. Повышается плохой холестерин, сосуды становятся тонкими и хрупкими.Кроме того, сахар является кормом для все опухолевых клеток, тем самым он провоцирует развитие онкологических заболеваний.Высокое потребление сахара напрямую связано с инсулинорезистентностью, которая неизбежно приведет к хроническим воспалениям, повышению артериального давления.Замечали за собой зависимость от сахара? Вам не показалось. Сахар повышает уровень гормонов дофамина, серотонина и норадреналина, в этом смысле он похож на алкоголь и действительно вызывает зависимость.От чрезмерного потребления сахара портятся зубы, меняется состав слюны, она становится кислой, что способствует увеличению патогенной флоры.Увлечение сахаром — прямой путь к набору лишнего веса и даже к ожирению.От сахара растет грибок, в частности, Candida Albicans.Также сахар препятствует усвоению белка и провоцирует аллергическую реакцию.