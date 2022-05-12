8 болезней, которые дают о себе знать через приступы агрессии

Для того чтобы совладать со своими эмоциями, нужно знать, что именно их вызывает. Порой гнев и злость — не только реакция на стресс, но и симптомы серьезных болезней.

Испытывать агрессию время от времени — абсолютно нормально: всем живым людям присущи эмоции, притом не только положительные. Ненормально — не брать свои чувства под контроль и направлять злобу на окружающих.

Порой агрессия может выступать симптомом опасной болезни. Подробнее об этом рассказал врач-психиатр Александр Мещеряков.

По словам специалиста, лишь в 12% случаев агрессия связана с психическими расстройствами.

У животных агрессивное поведение, как правило, связано с защитой собственных территорий, себя и потомства. По этой причине у них агрессия чаще всего проявляется в виде показательной демонстрации.

А вот у людей агрессия может случиться просто так: вроде ничего не угрожает, а злость все равно есть.

Агрессию можно разделить на несколько типов:

Вербальная: выражается в словах;

Невербальная: мимика, позы, взгляд;

Физическая: тут все понятно — человек лезет в драку;

Аутогрессия: вид агрессии, направленный на самого себя.

В своем телеграм-канале Мещеряков перечисляет болезни и состояния, при которых у человека могут быть вспышки агрессии:

Алкогольное опьянение и алкоголизм;

Расстройства личности;

Эпилепсия и эпилептоидность.

Гипертиреоз;

Опухоли головного мозга;

Последствия черепно-мозговых травм;

Деменция;

Биполярное аффективное расстройство.

Как бороться с гневом

Как отмечает популярный психолог Михаил Лабковский, гнев и злость — естественная реакция человеческой психики на травмирующие событие. Негативные эмоции не нужно подавлять — им нужно искать экологичный выход.

Ударить другого или начать поливать грязью незнакомцев в интернете — не слишком экологичные способы справиться с гневом.

По словам Лабковского, с гневом помогут справиться все, что имитирует агрессивное действие в безопасной среде. Например, можно попробовать:

Бегать;

Заниматься спортом;

Искромсать ножницами лист бумаги;

Разбить или сломать старый ненужный предмет.

А что, если вы заметили, что агрессивно себя ведет ваш ребенок?

Детская агрессия

По словам Анны Васильевой, психотерапевта, руководителя международного отдела НМИЦ им. Бехтерева, не во всех случаях детская агрессия — это плохо. Существует так называемая «конструктивная агрессия», и без нее любому человеку будет трудно достичь успеха в жизни: этот вид эмоций помогает отстаивать свою позицию.

Однако детей нужно тоже учить владеть собственными эмоциями. Отрегулировать детскую агрессию поможет спорт и игры во дворе со сверстниками.
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