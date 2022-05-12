8 болезней, которые дают о себе знать через приступы агрессии

Для того чтобы совладать со своими эмоциями, нужно знать, что именно их вызывает. Порой гнев и злость — не только реакция на стресс, но и симптомы серьезных болезней.Испытывать агрессию время от времени — абсолютно нормально: всем живым людям присущи эмоции, притом не только положительные. Ненормально — не брать свои чувства под контроль и направлять злобу на окружающих.Порой агрессия может выступать симптомом опасной болезни. Подробнее об этом рассказал врач-психиатр Александр Мещеряков.По словам специалиста, лишь в 12% случаев агрессия связана с психическими расстройствами.У животных агрессивное поведение, как правило, связано с защитой собственных территорий, себя и потомства. По этой причине у них агрессия чаще всего проявляется в виде показательной демонстрации.А вот у людей агрессия может случиться просто так: вроде ничего не угрожает, а злость все равно есть.Агрессию можно разделить на несколько типов:Вербальная: выражается в словах;Невербальная: мимика, позы, взгляд;Физическая: тут все понятно — человек лезет в драку;Аутогрессия: вид агрессии, направленный на самого себя.В своем телеграм-канале Мещеряков перечисляет болезни и состояния, при которых у человека могут быть вспышки агрессии:Алкогольное опьянение и алкоголизм;Расстройства личности;Эпилепсия и эпилептоидность.Гипертиреоз;Опухоли головного мозга;Последствия черепно-мозговых травм;Деменция;Биполярное аффективное расстройство.Как бороться с гневомКак отмечает популярный психолог Михаил Лабковский, гнев и злость — естественная реакция человеческой психики на травмирующие событие. Негативные эмоции не нужно подавлять — им нужно искать экологичный выход.Ударить другого или начать поливать грязью незнакомцев в интернете — не слишком экологичные способы справиться с гневом.По словам Лабковского, с гневом помогут справиться все, что имитирует агрессивное действие в безопасной среде. Например, можно попробовать:Бегать;Заниматься спортом;Искромсать ножницами лист бумаги;Разбить или сломать старый ненужный предмет.А что, если вы заметили, что агрессивно себя ведет ваш ребенок?Детская агрессияПо словам Анны Васильевой, психотерапевта, руководителя международного отдела НМИЦ им. Бехтерева, не во всех случаях детская агрессия — это плохо. Существует так называемая «конструктивная агрессия», и без нее любому человеку будет трудно достичь успеха в жизни: этот вид эмоций помогает отстаивать свою позицию.Однако детей нужно тоже учить владеть собственными эмоциями. Отрегулировать детскую агрессию поможет спорт и игры во дворе со сверстниками.