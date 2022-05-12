Диетолог назвала четыре веских причины отказаться от молока

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Эми Шапиро заявила, что взрослым людям не нужно коровье молоко, и назвала четыре веских причины отказаться от него.Специалист говорит, что на сегодняшний день для взрослых людей существует множество альтернатив молоку, в составе которых также есть кальций, витамины А и D и другие полезные вещества. По ее словам, отказ от этого продукта может позитивно отразиться на состоянии разума и тела, например, улучшит состояние кожи.«Если у вас есть непереносимость молочного белка, о которой вы не подозреваете, есть вероятность, что отказ от этой категории продуктов отразится на состоянии вашего эпидермиса — станет меньше высыпаний, утихнут акне и экзема», — поясняет Шапиро.