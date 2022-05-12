Мурашки по спине и еще 2 симптома-предвестника инсульта спинного мозга

Если про сердечные приступы и инсульты головного мозга точно слышали все, то такой диагноз, как инфаркт спинного мозга некоторых может сильно удивить. Кто в группе риска? Что провоцирует патологию? Какое существует лечение? Разбираемся с экспертами.У каждого человека есть свои ассоциации с определенным словом. И когда большинство из нас услышат что-то про инфаркт, то, скорее всего, подумают про опасную патологию сердца, когда без помощи врача точно не обойтись. Со словом «инсульт» у многих ассоциируется острое нарушение мозгового кровообращения, в этом случае пострадавшему тоже необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь, иначе опасных последствий точно не избежать.Однако в медицине существует еще один диагноз — ишемический спинальный инсульт. Его также называют инфарктом или инсультом спинного мозга. Патология встречается не часто, поэтому если вы никак не связаны с медициной, то вряд ли о ней слышали. Однако эта болезнь не менее опасна, чем тот же самый сердечный приступ.Про диагноз и симптомы- Важно сказать, что спинальные инсульты (или инфаркты) — это достаточно редкое заболевание. В статистике поражающих пациентов инсультов — это лишь 1% от всех случаев. По своей сути, спинальный инсульт мало чем отличается от инсульта головного мозга. Так, у человека происходит нарушение кровообращения в артерии, кровоснабжающей спинной мозг, — говорит эксперт.Симптомы заболевания проявляются в зависимости от уровня поражения, ведь спинной мозг — это очень протяженная структура. Как правило, появляются следующие изменения:нарушения чувствительности: онемение, в спине появляются неприятные ощущения;появляется резкая боль в спине;начинаются нарушения движения — даже если у человека была хорошая физическая подготовка, то передвигаться становится все сложнее и сложнее. В некоторых случаях возможен паралич рук и/или ног;появляется сильная слабость во всем теле;могут возникать нарушения функции тазовых органов — задержка кала и мочи;в некоторых случаях могут быть нарушение движения диафрагмы, у человека начинаются проблемы с дыханием.Стадии заболевания схожи со стадиями течения инсульта: острая в начала заболевания, а затем начинаются фазы восстановления — ранняя и поздняя.- Чаще всего данное заболевание случается после определенных операций, однако может наблюдаться и у пожилых, особенно, если в анамнезе есть атеросклероз или тромбоз, — поясняет врач.Почему случается инфаркт спинного мозгаИнфаркт спинного мозга — это внезапно или быстро прогрессирующее нарушение спинномозгового кровообращения в связи с давлением, закупоркой или поражением спинальной артерии. То есть сосуд закупоривается атеросклеротической бляшкой, тромбом или же происходит сдавливание артерии. Из-за этого начинается размягчение и образование полости в области ее васкуляризации (это процесс врастания кровеносных сосудов — Прим. ред.).Клиническая картина инфаркта спинного мозга весьма многообразна и зависит от распространенности ишемии как по длиннику, так и по поперечнику спинного мозга, поясняет невролог. Вдобавок к симптомам, перечисленным Петром Трухановым, Елена Ровенская добавляет:жжение в мышцах рук и/или ног;повышение температуры тела.- Такая патология чаще всего наблюдается в возрасте 51-60 лет. Однако это не значит, что молодые люди в безопасности. К сожалению, инфаркт спинного мозга может поражать и тех, кому еще нет 40 лет. Чаще всего причиной такого диагноза становятся васкулиты и патологии аорты — атеросклероз, эмболия, расслоение аорты, — говорит Елена Ровенская.В группе рискаВажная деталь — инсульт спинного мозга могут спровоцировать:рост опухоли,патология аорты,спондилодисплазия — прогрессирующее заболевание, основной симптом которого — кифотическое искривление позвоночника,переломы,грыжи межпозвоночного диска,осложнения после хирургических вмешательств.Стадии и симптомы-предвестникиУ ишемического спинального инсульта есть 3 стадии:неврологическая;атактическая;паралитическая.Существует также так называемая стадия предвестников. Этот этап может быть как очень коротким — несколько минут, так и продолжаться длительное время — несколько месяцев. В этом случае прекращение кровообращения происходит постепенно, например, когда у человека растет опухоль или же увеличивается атеросклеротическая бляшка. Один из тревожных звоночков этого этапа — внезапная хромота. Она может пропадать, потом появляться снова. Также человек жалуется на «ползание мурашек» вдоль позвонков, легкое онемение в ногах, когда он долго стоит или гуляет.Как лечат инсульт мозга- Тактика лечения индивидуальна для каждого пациента. Она определяется в зависимости от причины заболевания. Так, в некоторых случаях врач назначает медикаментозную терапию. К ней может добавиться ЛФК. Возможно, специалист также отправит пациента на физиопроцедуры и порекомендует носить специальный ортопедический корсет, — говорит невролог Елена Ровенская.Однако в некоторых случая требуется и оперативное вмешательство — к нему прибегают, если терапия не дает результатов.Важно: иногда изменения в состоянии могут быть необратимы. Поэтому чем раньше вы обратитесь к врачу, тем больше шансов на полное восстановление. Лечение заключается в том, чтобы как можно скорее восстановить нормальное кровообращение (если имело место повреждение сосуда). Затем начинается длительное восстановление, которые включает в себя занятия лечебной гимнастикой, проведение физиотерапевтических процедур и так далее. Этот процесс может занимать от месяца до нескольких лет, в зависимости от глубины поражения спинного мозга.