Врач назвал опасность сидения в позе нога на ногу

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Поза, в которой часто сидят за столом – скрестив ноги. Возможно, это удобно, но точно не полезно – об этом говорят врачи. Причём, вредно это не только для опорно-двигательного аппарата, но и для других органов и систем организма.В частности, есть прямая связь между уровнем артериального давления и позой нога на ногу. Это объясняется тем, что данная поза приводит к нарушению венозного кровотока, что может стать причиной кратковременного повышения давления – передают АиФ слова травматолога-ортопеда Химкинской областной больницы Марка Иванова. Остаётся вопросом, может ли повышенное давление, вызванное такой позой, сохраняться долгое время – но рисковать в любом случае не стоит.Ещё и потому, что эта поза может приводить к болям в спине, шее, изменениям межпозвоночных дисков из-за деформации, создаваемой бедрами при наложении друг на друга.Кроме того, данная поза, если проводить в ней долгое время, может провоцировать повреждение связочного аппарата в нижнем отделе спины. «Со временем это может привести к повреждению нервных пучков. Давление, которое оказывается на ноги при сидении, подавляет кровоток, это приводит к тому, что кровь собирается в определенной области вен и вызывает появление или обострение каких-то варикозных проблем», - поясняет специалист.