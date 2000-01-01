12 ошибок в питании, которые мы совершаем, слушая советы диетологов

Можно ли добавлять в чай сахар, есть после шести вечера гамбургеры из фаст-фуда, пить молоко и игнорировать детоксы? Гастроэнтеролог Андрей Харитонов развеял самые частые мифы о правильном питании.Кто-то тащит в рот все без разбора, ссылаясь на бодипозитив и здоровый аппетит, а кто-то хрустит сырой морковью и категорически отказывается от любых сваренных и запеченных блюд. Крайности в питании часто начинаются с обычного желания похудеть и улучшить свою фигуру, и порой дорастают до нездоровых ситуаций. Гастроэнтеролог Андрей Харитонов рассказал о самых частых заблуждениях в питании.СахарИсключать сахар полностью из своей жизнь не стоит, но необходимо ограничивать его количество. ВОЗ рекомендует остановиться на 10-12 чайных ложках в сутки. Также можно рассчитать количество сахара по формуле — не более 10 процентов калорийности вашего ежедневного рациона. Если вам по норме полагается, например, 2000 калорий в сутки, значит, сахар в них должен составлять около 10 процентов. На него придется 200 калорий — это равняется 50 граммам сахара (или 2 столовым ложкам). Но это максимально допустимая норма, лучше не выходить за 5 процентов от общей калорийности.СольЕе также не нужно совсем исключать из рациона. Достаточно ограничить количество соли 5 граммами в сутки. В отношении нормы соли рекомендации стали появляться в связи с ростом заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но это не значит, что каждый день у нас должно быть не более 5 граммов соли, в какой-то день можно съесть и больше. Однако нарушать эту норму постоянно не стоит.ЖирыНасыщенных жиров животного происхождения в нашем рационе действительно переизбыток. Многие диетологические сообщества предлагают использовать продукты с низким содержанием жира, так как в противном случае может увеличиваться риск сердечно-сосудистых заболеваний.Стоит сократить количество мясных продуктов, точнее продуктов их переработки — колбасы, сосиски, копчености. Они уже считаются канцерогенами. В рациональном питании советуют использовать растительные жиры, например, добавлять оливковое масло.- Однако ни в коем случае нельзя резко ограничивать жиры, придерживаться низкожировой или безжировой диеты, — подчеркнул Андрей Харитонов на видеоканале «Своя еда».Жиры — строительный материал для наших клеток и гормонов. И жир — самый важный провокатор опорожнения желчного пузыря. При подозрении на желчно-каменную болезнь жир категорически не стоит исключать из рациона, иначе риск развития заболевания повысится.КетодиетаСуществует тенденция придерживаться диеты с доминированием жиров и минимумом углеводов. Авторы предлагают питаться в основном белками и жирами, якобы это оздоровит организм и даст прилив сил. В теории, этот подход можно использовать для пациентов с сахарным диабетом. Но и для таких людей важно рациональное питание.А вот потенциальный вред от кетодиеты недооценивать не стоит. Как минимум из-за повышения уровня холестерина увеличится риск атеросклероза. Долго соблюдать кетодиету неоправданно и опасно.МонодиетыИх тоже можно назвать вредными и неоправданными. Всегда стоит руководствоваться принципом сбалансированного питания. Например, в средиземноморской диете есть доминирование некоторых групп продуктов, но и другие тоже не исключаются. Важно понимать, что есть продуктовые группы, которые стоит использовать реже, а другие — чаще. И иногда позволять себе отклоняться.А вот супермодные диеты могут приносить визуальный эффект, но впоследствии отражаться на организме в целом не лучшим образом: вы ведь лишаете организм важных питательных веществ, витаминов, микроэлементов. Мгновенно последствия не проявятся, но здоровья вам такие диеты точно не добавят.Интервальное голоданиеК снижению массы тела это отношения не имеет. Любое снижение определяется балансом энергии. Я ем меньше, чем трачу — я начинаю худеть. Любой рацион, где есть дефицит калорий, приведет к снижению веса. Но такие диеты не позволяют создать систему и способны работать только короткий промежуток времени. Организм не любит длительные периоды голодания, он начинает набирать энергию, возвращать потерянное и накапливать.ЗавтракНе хотите завтракать? Не заставляйте себя. Нет обязательного требования — с утра надо поесть. Так же, как нет требований по кратности приемов пищи. Хотя пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется есть хотя бы три раза в день. Хотя бы потому, что пища стимулирует работу кишечника.Возьмите за правило: если есть реальное чувство голода (а не заедание чего-либо), надо поесть. И желательно не перед самым сном, когда вы поели и сразу легли спать. Это повышает риск некоторых заболеваний.ДетоксыУ нас в организме есть три органа, которые обеспечивают детоксикацию: печень, почки и кожа. Все остальное — коммерческий проект. От одного дня детокса ничего плохого организму здорового человека не будет. Но и пользы не ждите.А за неделю или пять дней голодания с небольшим количеством калорий могут возникнуть разные реакции. Спрогнозировать последствия невозможно. У кого-то возникнет недостаток питательных веществ, у кого-то снизится уровень глюкозы вплоть до гипогликемии.СыроедениеНе столько беспокоят вегетарианцы, сколько сыроеды. Это большая беда. Взрослый человек, конечно, может вести себя как угодно. Но когда детей подсаживают на сыроедение… Когда в пищу используют только термические необработанные продукты — орехи, грибы, растительную пищу. Очень жестко ограничен рацион, риски дефицитов высокие.Молоко и молочные продуктыВ последнее время научные данные видоизменяются и преподносятся кому как удобно. В молоке животного происхождения есть лактоза — молочный сахар. В организме человека, чтобы лактоза усвоилась, нужны определенные вещества. У нас есть в кишечнике лактаза, которая отвечает за переработку. В начале жизни, у маленького ребенка огромное количество лактазы, так как молоко — это его основной источник пищи. Малыш растет, потребность в гигантском количестве фермента отпадает, но его все равно еще достаточно.С возрастом способность перерабатывать молоко и молочные продукты падает, но это вовсе не значит, что необходимо окончательно и бесповоротно исключить из рациона молоко. По всему миру у 70 процентов людей низкая активность фермента. На выпитое молоко желудок «отзывается» вздутием живот, послаблением стула, газами, урчанием, подташниваем. Но все равно существует предельная доза, сколько в день можно без последствий. Например — один сырник, один стакан молока и так далее. Помните, что рацион должен быть разнообразным.Анализы ДНК на пищевую непереносимостьНе знаю, для чего они существуют — это коммерция сплошная. Нет ни одного продукта, который бы здоровому человеку принес серьезный вред. Как не существует в мире как суперполезных продуктов, так и супервредных, кроме, разве что, алкоголя.ПсихосоматикаОсобенно это заметно в истории с глютеном. Проводилось даже исследование, когда людям, отказавшимся от глютена, предлагали попробовать муку. Одной группе давали настоящую муку, другой — пустышку. Участники исследования отметили, что почувствовали ухудшения состояния, особенно часто упоминали это те, кому досталась пустышка.При этом диетологи рекомендуют безглютеновые и безмолочные диеты, которые снижают качество жизни.Что такое правильное питаниеЭто принцип питания, который соблюдается на протяжении долгого периода. Он должен начинаться с детства, подросткового возраста и оставаться на всю жизнь. Основные его условия — сбалансированность рациона и его разнообразие, ограничение (а не отказ) добавленного сахара и лишней соли. И возможность разрешить себе иногда отклоняться от намеченного курса. Например, если съесть гамбургер в фастфуде, кары небесные не обрушатся на вас. Да и лишний вес мгновенно не добавится.