Как изменить к лучшему свое питание весной: пять простых рекомендаций

Весной как никогда сильно ощущается желание перемен к лучшему – почему бы не добиться таких изменений в своем питании?Многие за зиму успели набрать несколько лишних килограммов, на организме сказывается более плотное и калорийное питание, к которому мы все тяготеем в сезон холодов. Весна – очень подходящее время года, чтобы «провести ревизию» своего питания и изменить его к лучшему, сделав более легким и более полезным. Вот какие простые рекомендации для этого дают врачи.Выбирайте сезонные продукты. Будь то ревень, клубника, молодой картофель, чеснок или шпинат – в магазинах теперь можно найти больше свежих сезонных даров природы. Сезонные продукты не только хороши своим вкусом, но и содержат множество питательных веществ. Именно они должны занимать большую часть тарелки при каждом приеме пищи. Чем красочнее ее содержимое, тем больше пользы получит организм от широкого спектра витаминов, минералов и антиоксидантов.Ешьте свежую зелень. Самый простой способ оживить любое блюдо – добавить свежую зелень. Она содержит много микроэлементов, антиоксидантов, которые благотворно влияют на иммунную систему. Многие травянистые продукты (например, базилик, тимьян или петрушка), хороши не только в салатах или соусах, их также можно добавлять в освежающие весенние напитки, даже просто в воду.Пейте воду. Достаточное питье способствует активному обмену веществ, и лучше всего для этого подходят вода и несладкие чаи. Их употребление помогает регулировать температуру тела и выводить токсины из организма.Используйте растительные белки. Специалисты советуют улучшать свою осведомленность о растительных продуктах, содержащих много белка. Например, белком богаты бобовые – фасоль, чечевица, горох, нут. Их регулярное потребление помогает достичь еще одной цели весной – стать стройнее. Данные продукты обеспечивают долгую сытость, снижают уровни сахара и холестерина в крови.Ешьте цельное зерно. Весной обычно проводят генеральную уборку дома – это хороший повод, чтобы проверить содержимое кухонные шкафов и избавиться от залежавшихся просроченных продуктов. Проверьте заодно, присутствует ли на ваших полках цельное зерно. Перловка, бурый рис, булгур, овес, ячмень – все это очень полезные продукты, которые можно использовать для приготовления различных блюд. Но главное: они дают организму много клетчатки, минеральных веществ и витаминов, помогающих изменить к лучшему свое обыденное питание.