Кардиолог объяснил пользу секса для пожилых людей

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Профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев рассказал о пользе и последствиях секса для пожилых людей.По словам Конева, нет ограничений по возрасту, в котором можно заниматься сексом.«Любая сексуальная активность приносит пользу организму пожилого человека. А если этот процесс сопровождается оргазмом, то польза возрастает в несколько раз. Секс — это гормональный всплеск, который способствует продлению жизни», — объяснил специалист.При этом, предупреждает он, есть рекомендации для занятия сексом в пожилом возрасте. Конев рекомендовал избегать запредельных физических нагрузок: «До и во время этого процесса пульс не должен на долгое время учащаться больше, чем до 120 ударов в минуту.