Кардиолог объяснил пользу секса для пожилых людей

Профессор кафедры поликлинической терапии МГМСУ, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев рассказал о пользе и последствиях секса для пожилых людей.

По словам Конева, нет ограничений по возрасту, в котором можно заниматься сексом.

«Любая сексуальная активность приносит пользу организму пожилого человека. А если этот процесс сопровождается оргазмом, то польза возрастает в несколько раз. Секс — это гормональный всплеск, который способствует продлению жизни», — объяснил специалист.

При этом, предупреждает он, есть рекомендации для занятия сексом в пожилом возрасте. Конев рекомендовал избегать запредельных физических нагрузок: «До и во время этого процесса пульс не должен на долгое время учащаться больше, чем до 120 ударов в минуту.
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