Кардиолог объяснил пользу секса для пожилых людей
По словам Конева, нет ограничений по возрасту, в котором можно заниматься сексом.
«Любая сексуальная активность приносит пользу организму пожилого человека. А если этот процесс сопровождается оргазмом, то польза возрастает в несколько раз. Секс — это гормональный всплеск, который способствует продлению жизни», — объяснил специалист.
При этом, предупреждает он, есть рекомендации для занятия сексом в пожилом возрасте. Конев рекомендовал избегать запредельных физических нагрузок: «До и во время этого процесса пульс не должен на долгое время учащаться больше, чем до 120 ударов в минуту.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://woman.rambler.ru - Добавил gorizont в категорию Кардиология
Добавить комментарий