Врач Лысенкова: соблюдение пяти правил позволяет снизить сахар в крови без лекарств

В тех случаях, когда уровень сахара в организме повышен некритично, его понижения можно добиться без применения лекарств, констатирует нутрициолог Александра Лысенкова.В своем интервью врач заявила, что соблюдение пяти правил позволяет снижать сахар в крови и поддерживать его уровень стабильным без использования лекарственных средств. По словам Лысенковой, эти правила определяют формат питания, которого человек должен придерживаться на регулярной основе.Вот что, в частности, рекомендует врач.Исключить «быстрые» углеводы. В рационе не должно быть быстро усваиваемых углеводов, способствующих резкому росту уровня глюкозы в крови. Их источники – это разнообразные сласти, печеные и сдобные изделия, подслащенные напитки, а также пищевая продукция готового производства, содержащая добавленный сахар.Исключить «белые» углеводы. Не только продукты с сахаром содержат в себе «быстрые» углеводы. По этой причине в меню диабетиков и предиабетиков не должно быть белого риса, картофельного пюре, хлеба и макарон из белой муки.Есть белок и клетчатку. Питание, позволяющее снизить сахар в крови, должно базироваться на потреблении овощей с высоким уровнем клетчатки питание, качественного белка и «медленных» углеводов, содержащихся в бобовых и цельных крупах.Есть здоровый жир. С каждым приемом пищи следует полезный жир: его источники – куриные яйца, морская жирная рыба, нерафинированные растительные масла, оливки, орехи и семена, авокадо.Двигаться. Важно наличие адекватной физической активности: гимнастика, упражнения, спорт, ходьба, разнообразная бытовая деятельность, связанная с подвижностью – все это должно присутствовать в жизни человека в определенной мере ежедневно.