Врач-диетолог объяснила необходимость пить кофе только после еды

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова объяснила необходимость пить кофе только после еды.Нефедова рекомендовала пить кофе не раньше, чем через 30 минут после еды. По ее словам, употребление его за завтраком может нарушить процесс усвоения макро- и микроэлементов, которые содержатся в пище.«Кофе содержит хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Если постоянно запивать еду кофе, вы будете получать меньше цинка, железа, магния», — объяснила она.Специалист также добавила, что кофе может выводить из организма кальций и рекомендовала компенсировать его потерю молочными продуктами.«Лучше пить кофе с молоком, которое как раз содержит кальций. Или это может быть, например, черный кофе с кусочком сыра. Растительное молоко тоже подойдет, но нужно выбирать напиток без сахара и обогащенный витаминами, кальцием, железом», — заявила она.