Снизить холестерин, поумнеть и еще 7 причин добавить шампиньоны в свой рацион

У этих грибов отличный состав и низкая калорийность, однако есть их можно все-таки далеко не всем и не каждый день.Наслаждаться лесными грибами большинство из нас может только в осенний сезон. А вот шампиньоны люди научились выращивать в промышленных масштабах уже давно, так что отыскать их можно во многих магазинах.Не стоит недооценивать эти грибы: у шампиньонов масса полезных свойств, однако есть их можно далеко не всем. Подробнее об этом рассказывает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев.Мультивитаминный составШампиньон — отличный продукт для худеющих: в 100 г грибов содержится 4,3 г белка, 1 г жира и 0,1 г углеводов, пищевая ценность — всего 27 калорий. При этом благодаря высокому содержанию белка шампиньоны способны дать продолжительное чувство сытости.Еще в этом продукте много следующих витаминов и минералов:Никотиновая кислота;Витамин А;Рибофлавин;Витамин В4;Фолиевая кислота;Витамин В5;Витамин С;Калий;Железо;Тиамин;Витамин D;Сера;Цинк;Фосфор.Полезные свойства: худеть и здороветьКомбинация такого полезного состава и низкой калорийности делает шампиньон замечательным продуктом для худеющих и сторонников здорового питания.Еще эти грибы считают отличным вариантом для тех, кто страдает диабетом: у шампиньонов очень низкий гликемический индекс, всего 15 единиц. В них нет сахара, мало углеводов и жиров — идеальный продукт для считающих калории.У шампиньонов, помимо всего прочего, множество полезных для здоровья свойств. Например, благодаря тому, что в этом продукте много воды и пищевых волокон, шампиньоны очищают организм и улучшают пищеварение. Кроме того, грибы считают помощниками печени и поджелудочной железы.На этот продукт стоит также обратить внимание тем, кто не любит есть морепродукты. Дело в том, что в шампиньонах столько же полезного для работы мозга фосфора, сколько и в креветках и мидиях. А благодаря содержанию витаминов группы В эти грибы помогают укрепить нервную систему. Еще шампиньоны позволяют привести в норму липидный обмен, а значит, они способствуют снижению уровня холестерина в крови. Меньше холестерина — ниже риск развития болезней сердца и сосудов.Еще шампиньоны помогают лучше соображать: благодаря калию в составе продукт улучшает приток крови к мозгу, что положительно сказывается на когнитивных способностях.Как грибы готовитьШампиньоны можно готовить по-разному: эти грибы запекают, жарят, варят, их можно даже есть в сыром виде. Однако самый безопасный и полезный способ — запечь их в духовке без масла, приготовить на гриле или сварить. Масло добавлять не стоит, особенно если вы следите за фигурой.Кому шампиньоны нельзяУвы, напоминает эксперт Роспотребнадзора, и у этого продукта есть свои недостатки и противопоказания. Шампиньоны, как и любые грибы, содержат хитин, из-за чего этот продукт плохо переваривается. Поэтому нельзя есть шампиньоны слишком часто и в неразумных количествах.В день рекомендуют есть не больше 150-200 г шампиньонов.Некоторым людям лучше вообще отказаться от этого продукта. Так, шампиньоны нельзя есть при следующих диагнозах:Панкреатит;Гастрит;Болезни печени;Аллергия на растительный белок.Кроме того, грибы не стоит давать детям до 5 лет. Дело в том, что пищеварение малышей не обладает нужным количеством ферментов для того, чтобы справиться с шампиньонами.