Science: из-за приема обезболивающих боль может стать хронической

И справиться с ней будет практически невозможно. Все дело в том, что привычные медикаменты обладают противовоспалительным действием, которое не дает бороться с причиной боли.Заболели зубы, голова, живот, спина — мы первым делом тянемся за обезболивающей таблеткой или сиропом. И вредим себе еще больше. В этом уверены ученые из Университета Макгилла (Квебек, Канада). По их мнению, использование противовоспалительных препаратов — а большинство обезболивающих относятся к этой группе — может спровоцировать длительную хроническую боль.- В течение многих десятилетий в обычной медицинской практике боль лечили противовоспалительными препаратами, — объяснил один из авторов исследования, профессор кафедры психологии Университета Макгилла Джеффри Могил. — Но мы обнаружили, что это краткосрочное решение может привести к долгосрочным проблемам.Дело оказалось в нейтрофилах — особом типе лейкоцитов, которые помогают организму бороться с воспалением. Если они не работают, то боль не проходит.- Нейтрофилы доминируют на ранних стадиях воспаления и закладывают основу для восстановления поврежденных тканей, — объяснил Джеффри Могил.Если нейтрофилы заблокировать, то боль может длиться в десять раз дольше, чем обычно. Это показал эксперимент над мышами. К сожалению, обезболивающие препараты также тормозят выработку нейтрофилов, хотя и способны снимать боль на короткое время.- У тех, кто принимал противовоспалительный препарат для снятия боли, с большей вероятностью возникал рецидив боли спустя 2-10 лет, — объяснили исследователи в научном журнале Science Translational Medicine. — Правда, это касалось в большей степени диклофенака, подобного эффекта от приема парацетамола не наблюдалось.Для этих выводов потребовалось проанализировать данные полумиллиона человек. Ученые считают, что их исследование позволит пересмотреть стандарты лечения боли.- За этими выводами должны последовать клинические испытания, непосредственно сравнивающие противовоспалительные препараты с другими болеутоляющими средствами, которые облегчают боль, но не устраняют воспаление, — считает еще один автор исследования, профессор медицинского факультета, факультета стоматологии и исследовательского центра Canada Excellence Research Chair в области генетики боли человека Люда Дьяченко.