Учёные обратили вспять потерю памяти

Исследователям из Стэндфордского университета удалось обратить вспять потерю памяти у мышей. Они сделали этого за счёт инъекций мозговой жидкости более молодых грызунов.Американские ученые совершили возможный прорыв в деле поиска терапевтических методов лечения старческого слабоумия. Впервые в истории им удалось обратить вспять процесс потери памяти у пожилых мышей после того, как им делали инъекции мозговой жидкости из тела более молодых грызунов. Речь идёт о спинномозговой жидкости, которая обеспечивает снабжение питательными веществами тканей мозга и позвоночника, включая все позвонки. Эту жидкость забирали у мышей в возрасте 10 недель и вводили в мозг пожилых мышей в возрасте 18 месяцев вместе с некоторыми белками факторами роста, способствующими нормальному развитию мозга.Эта терапия улучшила память у взрослых мышей при выполнении разного рода заданий, требующих запоминания связи между малым электрическим шоком, световыми раздражителями и звуковым воздействием. Полученные результаты продемонстрировали потенциал омолаживающих свойств спинномозговой жидкости для стареющего человеческого мозга, а не только мышиного.Предыдущие исследования также показывали, что производство спинномозговой жидкости существенно снижается по мере старения, так что инъекции этого вещества в организм пожилых людей могут в теории привести к улучшению показателей памяти. Именно старение мозга является одним из ключевых факторов развития старческого слабоумия и нейродегенеративных заболеваний. А полученные в ходе эксперимента улучшения памяти дают пищу для осторожного оптимизма.