6 натуральных рецептов избавления от мешков под глазами

Раздражающие мешки и темные круги являются признаками неправильного питания, стресса и постоянной усталости.Если вы употребляете много острой и соленой пищи, вода задерживается в организме, что приводит к появлению отечности. Не забывайте, что употребление вредной пищи, постоянное недосыпание и чрезмерные переживания негативно отразятся не только на внешней красоте, но и на вашем здоровье в целом. К сожалению, добиться полного избавления от надоевших мешков под глазами практически невозможно, но попробовать сделать их менее заметными все-таки стоит.Несколько простых способов, которые помогут сделать взгляд более свежим1. КартофельХолодный сырой картофель, натертый на терку, выделяет большое количество крахмала, который способствует сужению сосудов и уменьшению отечности. Более того, крахмал очень деликатно воздействует на чувствительную кожу вокруг глаз и крайне редко вызывает аллергические реакции. Компресс из натертого картофеля, завернутого в бинт или марлю, достаточно приложить к глазам на 5-7 минут, после чего умыться прохладной водой без мыла.В связи с уходом администратора и невозможностью поменять создателя2. МолокоДостаточно опустить два ватных диска в холодное свежее молоко, приложить их к уставшим векам и расслабиться в течение 20 минут. Легкая прохлада ватных дисков уменьшит отечность, а молоко поможет справиться с темными кругами. Молочный жир интенсивно питает кожу, разглаживая мелкие морщинки и осветляя пигментные пятна.3. Витамин ЕВ столовую ложку холодной воды добавьте 15 капель масляного раствора витамина Е. Ватные диски, смоченные в полученной смеси, положите на опухшие веки на 5 минут. После компресса обязательно умойте лицо прохладной водой с мягким мылом. Под глазами не должно остаться масла, так как оно может вызвать покраснение и раздражение глаз. Витамин Е активно уменьшает мешки под глазами, улучшая кровообращение и снижая способность тканей задерживать воду.4. Мякоть огурцаОгурцы являются фантастическим природным средством для красоты. Примочки из мякоти свежего огурца выравнивают цвет лица и снимают отечность. Достаточно двух тонких ломтиков охлажденного огурца, чтобы быстро освежить опухшую кожу под глазами. Кроме того, ученые выяснили, что даже аромат свежего огурца уменьшает нервное напряжение и способствует расслаблению.5. Зеленый чайЗеленый чай обладает мощным антиоксидантным эффектом, он активно борется со следами усталости и защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Для примочек можно использовать ватные тампоны или бумажные салфетки, смоченные в крепком настое зеленого чая или охлажденные чайные пакетики. Данный компресс не требует смывания, достаточно выдержать его на веках в течение 10 минут.6. РомашкаПримочки с крепким настоем аптечной ромашки помогут уменьшить отечность глаз, а при регулярном использовании – осветлить темные круги. Ромашку не достаточно просто залить кипятком и настоять, для максимального эффекта столовую ложку обычной аптечной ромашки необходимо в течение 10-15 минут проварить в 200 мл. воды. Полученный настой можно несколько дней хранить в холодильнике, используя по утрам для смачивания ватных дисков.Стрессы и недосыпания не всегда являются главными причинами постоянной отечности глаз. К сожалению, в некоторые случаях причинами мешков под глазами могут быть отдельные виды аллергии, заболеваний почек или нарушенный гормональный фон. Если природные рецепты не помогают, а мешки под глазами увеличиваются, необходимо обратиться за консультацией к проверенному врачу.