Врач назвал повышающую давление позу дачников
По словам медика, с наступлением теплого сезона необходимо постепенно наращивать физические нагрузки, так как после зимы организм еще не успел восстановиться и ослаблен из-за отсутствия нужного количества витаминов и микроэлементов.
«Начинайте с простых задач. Разбивайте все работы на небольшие объемы, отрезки времени, обязательно отдыхайте и меняйте виды деятельности», — сказал врач.
Он предупредил об опасности долгого нахождения в позе головой вниз. Эта поза может вызвать повышение давления. Кроме того, Тяжельников посоветовал не поднимать тяжести, чтобы не повредить спину.
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