Врач назвал повышающую давление позу дачников

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал самую опасную позу во время дачных работ.По словам медика, с наступлением теплого сезона необходимо постепенно наращивать физические нагрузки, так как после зимы организм еще не успел восстановиться и ослаблен из-за отсутствия нужного количества витаминов и микроэлементов.«Начинайте с простых задач. Разбивайте все работы на небольшие объемы, отрезки времени, обязательно отдыхайте и меняйте виды деятельности», — сказал врач.Он предупредил об опасности долгого нахождения в позе головой вниз. Эта поза может вызвать повышение давления. Кроме того, Тяжельников посоветовал не поднимать тяжести, чтобы не повредить спину.