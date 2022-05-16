Диетологи назвали главные преимущества яблок для здоровья всего организма

Любимые всеми фрукты давно славятся не только приятным вкусом, но и своей пользой. Они популярны во всем мире, и, по словам специалистов – это не зря. Яблоки обладают целым набором свойств, благодаря которому они нужны всем органам человеческого тела.Яблоки улучшают пищеварение и способствуют выводу токсинов из кишечника. Этим они обязаны пектину – растительной клетчатке, которая адсорбирует в себя вредные вещества. Мякоть печеного яблока – лучшее средство для восстановления перистальтики, особенно после болезни. Пектин еще и способен снижать уровень вредного холестерина, что отлично действует на сосуды.Полифенолы, вещества обладающие антиоксидантным действием, входят в состав многих фруктов и ягод. Но в яблоках их особенно много. Это значит, что при употреблении яблок, клетки организма меньше подвержены влиянию негативных факторов.Плоды кроме всего перечисленного, помогают организму меньше терять кальций и лучше его усваивать. А от этого напрямую зависит крепость костей, здоровье суставов и зубов. К тому же на состояние последних, яблоки действуют тоже. Пережевывание твердого яблока механически очищает зубы, а выделяющаяся при этом слюна помогает убирать бактериальный налет.