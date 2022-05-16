Шампиньоны хорошо подходят для снижения холестерина и оздоровления сердца

Шампиньоны – доступный продукт, который может быть очень полезным для оздоровления сердечно-сосудистой системы, в том числе за счет снижения высокого холестерина.Шампиньоны могут быть одним из самых полезных продуктов в рационе россиян, констатирует эксперт Роспотребнадзора Денис Буханцев. Данный вид грибов он назвал «кладезем полезных веществ», и рассказал о том, что употребление шампиньонов хорошо сказывается на состоянии кровеносных сосудов.Буханцев заметил, что продукт хорошо подходит для снижения холестерина и оздоровления сердца. Данный эффект связан с очень высоким содержанием в шампиньонах витаминов группы В, которые эффективно поддерживают неврологическое здоровье, влияют на нормализацию липидного обмена.«Употребление грибов может помочь снижению уровня холестерина, уменьшить риск развития атеросклероза», - констатировал эксперт.Буханцев добавил, что еще одним достоинством шампиньонов является их насыщенность фосфором. При этом в них отсутствует сахар, а жиры и углеводы содержатся только в очень небольшой дозировке. Все это делает шампиньоны крайне полезными для поддержания хорошего здоровья мозга. По словам специалиста, шампиньоны эффективны для профилактики инсульта.