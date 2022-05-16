Эндокринолог Михалева: избыток витаминов А и Д особенно опасен для здоровья

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Врач-эндокринолог Оксана Михалева предупредила в интервью, что самым опасным для организма является переизбыток витаминов А и Д,«Бесконтрольный прием витаминов может привести к серьезным проблемам со здоровьем», - напомнила эндокринолог Михалева.Медик уточнила, что проблему избытка в первую очередь могут вызывать жирорастворимые витамины, обладающие свойством активно всасываться и медленно выводиться из организма. В их число входят витамины А, Д, Е, К.«Передозировка данными витаминами может вызвать ряд неприятных симптомов. Наиболее опасные из них в этом плане – витамины А и Д», - предупредила врач.Михалева сообщила, как именно избыток витаминов вредит здоровью.Передозировка витамина А. Врач перечислила следующие признаки его переизбытка.Тошнота.Усталость.Головная боль.Бессонница.Потеря веса.Суставные боли.Выпадение волос.Переизбыток витамина Д. По словам Михалевой, на него указывают следующие симптомы.Тошнота, рвота.Утрата аппетита.Кожный зуд.Накопление кальция и последствия этого – камни в почках, кальцификация сосудов.«Водорастворимые витамины (например, витамины группы В, витамин С) тоже могут вызвать передозировку, хотя в целом они лучше выводятся из организма и меньше накапливаются», - дополнила врач.