Некоторые фрукты могут способствовать быстрому росту живота

Врачи напоминают, что в большом количестве фруктоза может способствовать быстрому росту жировой ткани и влиять на появление большого живота.Медики предупреждают об опасности пристрастия к таким дарам природы, как фрукты и ягоды – их бесконтрольное поедание способно изменить фигуру далеко не в лучшую сторону.«Заменяя сладости фруктами в попытке похудеть, человек часто получает обратный эффект», - рассказала изданию «АиФ» терапевт Наталия Андрианова.Врач объяснила, что фрукты и ягоды являются богатым источником фруктозы. При усвоении организмом отдельная ее часть перерабатывается в глюкозу, идущую на производство энергии и подпитку головного мозга. Оставшаяся часть, в свою очередь, откладывается в виде жира.Андрианова уточнила, что основная часть жира, который начинает увеличиваться из-за избытка поступающей в организм фруктозы, располагается в брюшной части – это так называемый висцеральный жир.«При злоупотреблении фруктозой набор жира будет идти очень быстро – она превращается в жир в десять раз быстрее, чем глюкоза из обычных сладостей», - предупредила медик.Доктор медицинских наук, физиолог Александр Савелов-Дерябин добавил, что людям, которые пытаются худеть, следует отказаться от потребления фруктов с высоким гликемическим индексом. В списке таких даров природы – виноград, хурма, манго, арбуз.«Лучше употреблять, не перебарщивая с количеством, несладкие яблоки, персики, нектарины, сливы, абрикосы, грейпфруты, черную смородину, чернику», - поделился рекомендацией эксперт.