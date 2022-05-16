По больному месту? Почему на самом деле кошка топчет вас лапками

Мурлыканье кошки нам так приятно, а если гладить питомца регулярно, то это действительно помогает справиться со стрессом — это уже доказанный факт. Но вот что думают котики о людях? Разбираемся с зоопсихологом.Коты — одни из самых распространенных домашних животных. Несмотря на то, что кошку и человека связывает уже не одно столетие, повадки этих животных нам до сих пор не всегда понятны. Совсем другое дело собаки: они общительные, эмоциональные, контактные. Если пес виляет хвостом, значит, он рад. Если же глухо рычит и пятится назад, то трогать животное точно не стоит. Все довольно просто. Но кошки — совсем другое дело. Как понять, что питомец обиделся? Как кошка проявляет любовь? И можно ли вообще заслужить ее расположение?Умеют ли коты любить хозяинаНекоторые уверены, что коты привязываются не к человеку, а к месту, где его кормят. Такой вывод изначально неверный, говорит эксперт.«Конечно, коты, в хорошем смысле слова, ретрограды. Это питомцы, которые любят, чтобы все было стабильно. Что касается того, привязаны ли коты к людям — да, привязаны. Просто, сравнивая с теми же собаками, проявление привязанности выражается несколько иначе», — поясняет зоопсихолог.Например, когда пес встречает хозяина, то он прыгает, виляет хвостом, радуется что есть мочи. С котами другая история. Когда мы возвращаемся, кот, чаще всего, просто выйдет, посмотрит, развернется и начнет точить когти. И люди обижаются, что кот не подошел, не обнялся и не облизался. Но если мы посмотрим глазами кошки, то поймем, что точением когтей она как раз выражает радость.Или вот еще пример: когда хозяин приходит домой, то котик начинает тереться боком о его ноги. Это тоже хороший знак, ведь так питомец демонстрирует свое доверие. Больше эмоций котик может показать позже, когда хозяин уже ляжет спать. Будет мурчать, делать массаж лапками — это тоже знаки внимания.Обижаться они не умеютДело в том, что котики и правда не обижаются. Обида — это достаточно сложное чувство, которое проявляют более высокоразвитые существа. К кошкам это не относится, их мозг не настолько сложен. Человек неправильно трактует, когда принимает отворачивание котика за обиду, говорит эксперт.То есть если котик от вас отвернулся, то не надо принимать это за обиду или еще какую-то негативную эмоцию. Так, например, кошки, которые живут в одной квартире часто разворачиваются друг к другу хвостами. И один кот обязательно начнет обнюхивать другого сзади. Рядом с анальным отверстием у них есть железы, которые выделяют феромоны. Они несут огромное количество информации о данной кошке.Грубо говоря, это «паспорт» животного. Феромоны указывают на возраст кота, пол, готовность к спариванию, состояние здоровья. И когда после долгой разлуки животное встречает хозяина и поворачивается к нему спиной, это значит, что оно делится информацией о себе.Про «кошачий поцелуй»Коты проявляют свою любовь и привязанность нетипичными способами. Например, они тоже умеют целоваться! Правда, делают это весьма необычным способом.«Чтобы получить „кошачий поцелуй“, нужно сделать следующее: смотрите на кота чуть искоса с расстояния в полметра-метр и начинайте медленно моргать. И тогда вы заметите, что она делает то же самое. Это значит, что кошка шлет свой „поцелуй“, показывает, что довольна и выражает благодарность. Еще можно получить такой „поцелуй“, если говорить кошке приятные слова. Для этого нужно произносить их низким голосом. Она тоже будет щуриться и посылать вам „поцелуйчики“», — рассказывает Елена Клюсовец.Важная деталь: если кошка лежит животом к верху, то не стоит пытаться потрогать ее за этот самый живот! Это самое уязвимое место у котика, он точно не будет в восторге. Лучше просто сидеть рядом и наслаждаться тем, что животное вам доверяет.Котик топчется на человеке — это тоже любовь?Или, может, кошка топчется лапками по больному месту? Ведь не зря говорят, что питомцы чувствуют, когда у человека что-то болит.«Нет, это другая история. Изначально „молочный шаг“ проявляется у новорожденных котят. Этот инстинкт, нужный для того, чтобы они могли получить больше молока у мамы. Они присасываются к соску, начинают мять вокруг лапками, соответственно, приток увеличивается. Так они становятся сытыми, довольными и получают положительные эмоции. Когда котята вырастают, молоко им больше не нужно, но есть память тела о том, что после „молочного шага“ они успокаиваются. С помощью него они обычно готовятся ко сну», — поясняет психолог.Кто умнее — кошки или собаки?«Было исследование, с помощью которого ученые хотели это понять. Оно показало, что в каких-то вещах умнее собаки, а в каких-то — кошки. Нет универсального ответа. Это вполне оправдано, потому что органы чувств у них развиваются по-разному», — прокомментировала вечный вопрос эксперт.Как понять, что кошка в стрессеУ каждого животного свои особенности: кто-то может спокойно скакать возле пылесоса, а кто-то от любого резкого звука сразу прячется под кровать. Тут все индивидуально. Важно, чтобы животное легко выходило из стресса.Если вы заметили, что кошка стала:чересчур много спать — по 20-22 часа,часто прятаться,постоянно сидеть на шкафу и не спускаться к людям,плохо есть,то это веские поводы показать ее ветеринару.Почему питомец игнорирует лотокПричин может быть много. Например, лоток чистый, но в нем мало наполнителя — животному это не нравится. Или же у наполнителя слишком острые края, нежным кошачьим лапкам больно наступать на него, поэтому питомец делает свои дела где-то рядом с туалетом.«Еще нюанс — если котик ходит рядом с лотком, то это говорит о том, что его устраивает место, но сам лоток или его содержимое — нет. Нужно разбираться с этим. А если кот начинает ходить совсем в другое место — например, на кровать или диван, это другая история. Тут нужно понять, почему мягкая кровать лучше лотка. Это может говорить о проблемах со здоровьем, поэтому стоит обратиться к ветеринару. Особенно если раньше животное постоянно пользовалось лотком, а потом прекратило», — рассказывает зоопсихолог.Коты и правда считают людей глупыми существамиПредставьте ситуацию: вы уехали в отпуск, две недели кота кормили друзья или знакомые. По приезде вдруг питомец стал кричать. Что не так?Оказывается, что по мнению кошек, люди — глупые существа, потому что они не умеют считывать информацию с помощью языка тела. Это вынуждает их применять голос. Так животное показывало, что крайне недовольно тем, что вы его оставили. Оно было уверено, что его бросили. Чтобы больше такого не случалось, обязательно просите друзей играть с котом в ваше отсутствие.Как завоевать любовь котикаНаверняка вы замечали, что одни гости в доме сразу нравятся вашему питомцу, а другие — нет. Так вот тут действует очень простое правило: если вы хотите, чтобы кот вас любил — не проявляйте к нему никакого интереса, говорит зоопсихолог. Чем меньше новый человек будет протягивать руки, пытаться обнять кота или потискать, тем больше вероятность, что животное само подойдет, будет общаться и тереться.Коты не такие контактные, как люди. И они очень ценят свои границы. Если вы будете пытаться их нарушить, то питомец вам этого не простит. Поэтому кошки и прячутся от детей: они-то точно о границах животного думать не станут.Те же правила действуют и для членов семьи, в которой живет кот.«Например, котик спит в своем любимом лежаке, человек подходит, протягивает руку и гладит. Или кот сидит на диване, а хозяин берет его и усаживает на руки. А кот, может быть, ничего этого не хотел. И чаще всего коты лучше относятся к тем людям, которые утверждают, что не любят котов. Уберите руки от котов — тогда они вас оценят, полюбят и захотят общаться», — заключила Елена Клюсовец.