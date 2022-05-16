В России начнут исследовать новую вакцину от COVID-19

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Глава Научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эксперты приступают к испытанию прививки от COVID-19, состоящей из вирусоподобных частиц. Для проверки эффективности уже отобраны несколько добровольцев, которые успели получить препарат.Гинцбург отметил, что пока нежелательной реакции организма на введённый в организм препарат у добровольцев не отмечается. На первом этапе исследователи должны оценить уровень токсичности вещества и подтвердить тот факт, что оно не опасно для здоровья. Следующий этап исследования покажет, насколько эффективной является вакцина в деле защиты от коронавируса.Российский Минздрав выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проверку прививки от COVID-19 из вирусоподобных частиц. Гинцбург настроен весьма позитивно в отношении препарата, которые разработали специалисты его центра. Единственной сложностью остается поиск добровольцев, поскольку необходимы люди, которые не проходили через вакцинацию от ковида и не болели ранее коронавирусной инфекцией, то есть не обладают антителами. Только этом случае можно получить абсолютно точные сведения о том, насколько эффективной является вакцина.Этот препарат также подразумевает двукратное применение с интервалом в 21 день. Однако в отличие от «Спутника V» оба укола являются абсолютно идентичными по своему составу, как поведал Александр Гинцбург.