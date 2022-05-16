Госпитализация с черепно-мозговой травмой грозит деменцией

Исследование учёных из Финляндии показало, что у госпитализированных с обширными черепно-мозговыми травмами пациентов вырастает риск старческого слабоумия. Если же эти травмы являются незначительными, то статистического роста опасности деменции не фиксируется.Попавшие в больницы с серьезными черепно-мозговыми травмами люди впоследствии имеют более высокую вероятность развития старческого слабоумия, по сравнению с теми, у кого этих травм не возникало. Тяжёлой называется травма, которая спровоцировала кровоизлияние в мозг и потребовала стационарного лечения на срок от трех и более суток. Авторы исследования не обнаружили повышенного риска деменции у людей с лёгкими и умеренными травмами, включая сотрясение мозга с госпитализацией на срок не более суток.Для получения этих выводов авторы исследования из Университета Хельсинки воспользовались национальной базы данных, включающей в себя опросы о состоянии здоровья, которые собираются каждые пять лет. Всего они охватили 20-летний период и выявили около 32 000 человек, проходивших через эти опросы, дающие сведения об образе жизни, физической активности, курении, употреблении алкоголя и других факторах, косвенно способных повлиять на риск деменции.Затем из всей этой группы отделили 288 человек, госпитализированных из-за серьезных черепно-мозговых травм, ещё 406 с легкими травмами. За 16-летний период деменции развелась у 976 человек из общей группы в 32 тысячи. У прошедших через серьёзные травмы деменцию выявили среди 27 пациентов или 9%. В группе с легкими травмами только 9 человек или 2% столкнулись со старческим слабоумием. А в группе тех, кто вообще не сталкивался ни с какими травмами, заболели 940 человек или 3%.