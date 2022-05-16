Женщины старше 50 лет, которые храпят, имеют более высокий риск апноэ во сне

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Новое исследование из Тель-Авивского университета показало, что женщины в возрасте 55 лет и старше, которые храпят, подвержены повышенному риску апноэ во сне, которое может привести к летальному исходу. Исследователи предупреждают, что в большинстве случаев, поскольку это явление происходит во время сна, женщины, страдающие от нарушения дыхания во сне, даже не знают, что они страдают от этой проблемы и что они подвергаются повышенному риску апноэ во сне.Исследование проводилось доктором Алоной Эмоди-Перлман, проф. Илана Эли, д-р Джаван Слейман и д-р Пессия Фридман-Рубин из отделения реабилитации полости рта в Школе стоматологии Мориса и Габриэлы Гольдшлегер в Тель-Авивском университете. Исследование было опубликовано в престижном журнале клинической медицины.В исследовании, в котором приняли участие сотни женщин, исследователи изучили две группы израильских женщин: относительно молодых женщин в возрасте от 20 до 40 лет (т.е. до менопаузы) и женщин в возрасте 55 лет и старше, после менопаузы. Они обнаружили, что около 15% пожилых женщин подвергаются значительному риску апноэ сна, по сравнению только с 3,5% молодых женщин. Кроме того, они обнаружили, что 11% женщин, которые храпят (одна из 10 женщин), подвержены повышенному риску апноэ сна, по сравнению с только 1% среди женщин, которые не храпят.Проф. Эли объясняет, что нарушения дыхания во сне варьируются по широкому спектру – от легкого храпа до самого тяжелого и опасного расстройства – апноэ во сне, которое вызывает снижение концентрации кислорода в крови и может быть опасным для жизни. Кроме того, если это явление не диагностируется и не лечится вовремя, оно может способствовать развитию различных системных заболеваний, таких как гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и инсульт.По словам профессора Эли, трудности в диагностике в основном связаны с недостаточной осведомленностью и недостаточной отчетностью: женщины, страдающие от этой проблемы, не знают об этом, потому что это происходит во время сна. Они, вероятно, сообщат своим врачам об усталости, головных болях, боли в жевательных мышцах при пробуждении или проблемах со сном, таких как бессонница, и важно, чтобы лечащий врач установил связь, задал правильные вопросы и даже обратился за дополнительной диагностикой в случае подозрения на апноэ во сне.Отсутствие ранней диагностики особенно заметно в одной из целевых демографических групп: женщины старше 50 лет, которые страдают от увеличения частоты нарушений дыхания во сне из-за гормональных изменений, происходящих во время менопаузы.В исследовании участники заполнили специальные анкеты, которые включали различные вопросы, такие как: Как вы себя чувствуете, когда встаете утром: усталость, головная боль, напряжение/скованность в мышцах лица, шеи и челюсти? Вы скрежещете зубами по ночам? Вы просыпаетесь ночью? Вы чувствуете усталость или сонливость в течение дня? И большой вопрос, на который многие женщины стыдятся отвечать: вы храпите? Данные были взвешены с учетом физических показателей – ИМТ и окружности шеи, которая, как известно, утолщается в пожилом возрасте, а также демографических данных – работы, количества детей, семейного положения и т.д. Полученные результаты позволяют определить три категории риска развития апноэ во сне: женщины с высоким, средним и низким риском.Проф. Эли: "Мы обнаружили значительное несоответствие между этими двумя группами – молодыми женщинами и относительно пожилыми женщинами. Среди молодых женщин 1,8% были подвержены высокому риску и 1,8% - умеренному риску развития апноэ во сне, в то время как этот показатель подскочил до 5,2% при высоком риске и 9,5% при умеренном риске у женщин старшего возраста. Другими словами, около 15% пожилых женщин попали в категории значительного риска.Кроме того, исследователи обнаружили высокую корреляцию между риском апноэ во сне и склонностью к храпу, которая также была более характерна для женщин старше 50 лет. Согласно полученным данным, около 11% женщин, которые храпят (каждая десятая женщина), подвержены повышенному риску апноэ во сне. Исследователи также отмечают, что скрежет зубов по ночам, высокий ИМТ и относительно большая окружность шеи являются дополнительными предупреждающими знаками. Напротив, к их удивлению, между двумя группами женщин не было обнаружено существенных различий с точки зрения усталости и сонливости в течение дня – значительного явления среди мужчин, страдающих апноэ сна.После этих выводов исследователи обращаются к врачам, и особенно к тем, кто сосредоточен на орофациальной области – стоматологам: "Обратите внимание на симптомы, которые могут указывать на риск апноэ во сне. Задайте своим пожилым пациентам соответствующие вопросы, которые никто не задает, например: "Вы храпите?" Вы страдаете от головной боли/боли в шее, когда просыпаетесь? Попросите их заполнить специальную анкету, чтобы определить риск апноэ во сне. Обратите внимание на состояние зубов – может ли это указывать на скрежет зубов по ночам? Обратите внимание на толщину шеи, которая имеет тенденцию расширяться в пожилом возрасте. А суть в том, что если вы выявили пациентку высокого риска, направьте ее к специалисту по диагностике сна. Таким образом, мы можем диагностировать женщин, которые находятся "под радаром " из-за недостаточной осведомленности и недостаточной отчетности, и предоставить им надлежащую и спасательную помощь ".