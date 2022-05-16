Врач предупредил об опасных последствиях шума в ушах

Причиной возникновения шума в ушах могут быть серная пробка, неврит слухового нерва, а также артериальная гипертония, рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.По словам специалиста, шум в ушах требует оперативной диагностики и лечения, поскольку отсутствие своевременной терапии может привести к серьезным последствиям."История связана с тугоподвижностью молоточка, наковальни и стремечка – это самые тонкие суставы в организме человека, самые маленькие. Когда они находятся в скованном состоянии, тоже человек будет испытывать ощущение шума в ухе. Это самое основное. При воспалении слуховой трубы тоже могут быть ощущения некоего шума или гула в ухе", – пояснил Зайцев.Он отметил, что при жалобах на шум в ушах пациенту назначают два исследования: тимпанограмму, которая позволяет выявить причину появления симптома, а также аудиометрию, с помощью которой врач устанавливает степень выраженности проблемы. Зайцев подчеркнул, что этот недуг является чрезвычайно серьезным."Этим состоянием не стоит пренебрегать на 100%, иначе шум в ухе будет все сильнее и сильнее, вплоть до того, что можно сойти с ума. Это настолько человека грузит, что не позволяет полноценно работать, учиться, и пациент впадает в депрессию, понимая безвыходность ситуации", – добавил Зайцев.