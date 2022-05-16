Современные фрукты и овощи признаны менее питательными

Продаваемые сейчас в магазинах и на рынках фрукты и овощи менее питательны, чем 70 лет тому назад. К такому невесёлому выводу пришли исследователи из Национального географического общества.Многие страны мира, особенно на африканском континенте, сталкиваются с проблемой недоедания. Это не всегда собственно голод, а часто просто недополучение ключевых питательных элементов. Питание человека должно быть сбалансированным, включая адекватное количество белков, жиров, углеводов, необходимых кислот, витаминов и минералов. Но если человек растёт в неблагополучной среде, его семье не хватает денег, то питание оказывается однообразным и скудным. К примеру, поглощая одни дешёвые макароны с хлебом, вряд ли можно надеяться на крепкое здоровье. Новое исследование показывает, что современный фрукты, овощи, а также злаки, сейчас содержат меньше питательных веществ, чем те, что выращивались приблизительно 70 лет тому назад. Следовательно, наши бабушки правы, когда утверждают, что продукты в эпоху их детства были более вкусными.Все последние 70 лет, как продемонстрировало исследование, содержание питательных веществ во фруктах и овощах уменьшалось. Так, современные продукты содержат меньше белка, кальция, фосфора, железа, рибофлавина и витамина C, в сравнении с теми, что выращивались десятилетия назад. Необходимые для здоровья людей фрукты и овощи действуют в нашем организме как полезные соединения, помогающие регулировать работу кишечника.Исследование также показало, что люди, которые изо всех сил отказываются от переработанных продуктов в пользу свежих, увеличивают тем самым риски для своего здоровья. Далеко не всегда свежие фрукты и овощи более полезны. Это связано с современными сельскохозяйственными процессами, направленными на повышение урожайности, которые подрывают здоровье почвы. Современные сельскохозяйственные компании используют всё более интенсивную обработку земли разного рода химическими соединениями, что может нарушать основные взаимодействия между растениями и почвенными грибами, тем самым снижая поглощение питательных веществ из почвы. Кроме того, существенное влияние оказывают изменения климата и повышение уровня углекислого газа.