Эксперт напомнила о правилах хранения лекарств в домашних условиях

Лекарства имеют сложный химический состав, который способен меняться под воздействием разных факторов. При нарушении условий хранения препараты могут стать не только бесполезными, но и опасными для здоровья. Чтобы этого избежать, надо соблюдать определенные правила.Помните о датахПосле покупки любого лекарства специалисты советуют открыть инструкцию к нему и посмотреть, сколько времени осталось до окончания срока годности. Здесь важно обратить внимание на то, что у любых медикаментов есть два варианта хранения: в закрытой и в открытой форме."После вскрытия упаковки на препарат действует кислород, который способен вызывать окисление многих его соединений. Из-за этого срок годности лекарства может значительно сокращаться. Например, мази после вскрытия тюбика обычно хранятся полгода, а глазные и ушные капли – всего 3–4 недели", – предупредила заведующая отделом готовых лекарственных форм и рецептурно-производственного отдела Любовь Стольникова.Чтобы отслеживать срок годности лекарств, их лучше хранить только в оригинальной упаковке вместе с инструкцией. На ней же можно сразу написать день вскрытия препарата.Хранить таблетки просто в блистере – плохая идея. На такой упаковке тоже указывают срок годности, но он бледный и легко может стереться. Еще хуже – отрезать от блистера или переливать жидкие лекарственные средства в другую емкость.Не стоит забывать, что срок годности есть и у таких аптечных товаров, как одноразовые шприцы, бинты, вата, пластыри, стерильные салфетки и так далее.Следите за температуройЕще один важный пункт в инструкции к лекарству – условия хранения. Его часто игнорируют, а между тем препаратом, который лежал в неположенном месте, можно даже отравиться."Если в инструкции написано "хранить при комнатной температуре", это значит – от 15 до 25 градусов. Летом, когда дома жарко и нет кондиционера, такие лекарства допустимо положить в дверцу холодильника", – пояснила эксперт.Под прохладным подразумевается место, температурный режим которого составляет от 8 до 15 градусов. Препараты с такими условиями хранения также можно держать на дверце холодильника."Хранить в холодном месте" означает температуру от 2 до 8 градусов. Часто таким препаратам комфортно на средней полке холодильника. Однако холодильники бывают разные, возможно, в вашем подходящая температура будет на других полках.Чего точно не стоит делать, так это держать лекарства рядом с морозильной камерой, а тем более внутри нее. При замораживании препараты способны кардинально менять свои свойства.Прячьте от солнцаМногие лекарства также боятся прямых солнечных лучей. Под воздействием ультрафиолета в таких препаратах могут произойти химические реакции, принимать их станет небезопасно."Если в инструкции написано "хранить в темном месте", лекарство лучше убрать в шкафчик с непрозрачными дверцами или в темный контейнер. Ни в коем случае нельзя оставлять такие лекарства на подоконнике", – предупредила Стольникова.Таблетки и порошки хорошо впитывают воду и от этого портятся. В целом, если в инструкции указано "хранить в сухом месте", значит, влажность не должна быть выше 60%. Поэтому держать такие лекарства в ванной комнате, на кухне или балконе не рекомендуется.Высушенные лекарственные растения тоже портятся из-за влажности. Их следует хранить либо в оригинальной упаковке, либо в хлопчатобумажных мешочках. В полиэтиленовых пакетах или стеклянных банках сушеные травы могут отсыреть и испортиться.Кто-то любит держать лекарства в автомобиле, но делать этого также не стоит. Температурный режим в машине постоянно меняется: часто в салоне бывает влажно, а если оставить препараты на панелях у окна, есть риск, что на них повлияет солнечный свет. Кроме того, важно помнить, что любые лекарства необходимо убирать туда, где до них не доберутся дети и животные.