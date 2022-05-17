Токсиколог Кутушов назвал химикаты в ранней клубнике и вызываемые ими реакции

Ранняя клубника, которая выглядит очень аппетитной и спелой, может содержать высокие дозы химикатов, помогающих ей «созреть» раньше времени, предупреждает токсиколог Михаил Кутушов.Эксперт посоветовал россиянам не рисковать здоровьем и не покупать раннюю клубнику.«Продавцы часто уверяют, что ягоды краснодарские или крымские, однако на юге весна была прохладной, и клубника созреет лишь к концу мая - началу июня», - заметил Михаил Кутушов.В интервью изданию «АиФ» доктор медицинских наук назвал химикаты, которыми бывает напичкана ранняя клубнике, и предупредил о вызываемых ими реакциях со стороны организма.Нитраты. При попадании этих веществ в организм происходит их видоизменение – образуются нитриты, негативно воздействующие на гемоглобин, пробуждая его преобразовываться в метгемоглобин, не переносящий кислород. В результате мозг начинает испытывать дефицит кислорода, организм подвергается риску отравления углекислым газом.Пестициды. Кутушов говорит, что эти химикаты содержит в себе вся ранняя клубника. Большая порция такой ягоды может привести к поражению неврологического характера.Селитра. Врач-токсиколог напомнил, что«в организме человека она приводит к тяжелому отравлению, а также головокружению, тошноте, рвоте, аллергии».Нитрофен. Данный химикат используется для защиты клубники от вредителей. Употребление вещества вызовет букет аллергических реакций.Консерванты. Их используют для обработки ягоды с целью лучшей транспортировки, сохранения привлекательного товарного вида. В организме эти химические вещества тоже могут спровоцировать нежелательные реакции.Красители. Клубника слишком интенсивного красного цвета может быть признаком того, что использовались именно они. Такие красители, не являющиеся пищевыми, могут оказаться триггером дерматитов, аллергии, расстройства желудка.